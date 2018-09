Viedeň či Bratislava? Brit hovorí, prečo sa vrátil späť na Slovensko

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

7. sep 2018 o 12:34 sme.sk

1. Na surfe aj v Bratislave. V hlavnom meste máme vlny, ktoré ocenia aj profesionáli. Stretli sme aj surferov z Viedne: White water centre not just for professionals

2. Rodiny z Kamerunu, Afganistanu, Sýrie či Somálska sa stretli na Železnej studničke: Migration Office helps those who have been granted international protection in Slovakia

3. Slovensko je pre Američanov stále zaujímavým miestom pre investovanie: US companies bring higher added value to Slovakia

4. Hľadanie pokladu, nočný beh či vegánske hody. Čo všetko na vás čaká v Bratislave najbližšie dni: Top 10 events in Bratislava

5. Príbeh talentovanej bežkyne sa stal hitom Facebooku: She won a running race without sports footwear. Now she met the president

6. Zdá sa vám, že platíte veľa? Slovensko je stále medzi najlacnejšími krajinami EÚ. Slovakia is among the cheapest EU members

7. Nemáme dosť učiteľov. Sú školy, kde nemá kto učiť informatiku, fyziku, alebo cudzie jazyky: Slovakia is lacking hundreds of teachers

8. Futbalový štadión v Košiciach bol v sobotu preplnený, no nie kvôli zápasu: Anna Kolesárová beatified in Košice, with 30,000 in attendance

9. Silné búrky opäť potopili Bratislavu. Takto vyzeralo hlavné mesto minulý víkend: Western Slovakia hit by torrential rain

10. Viedeň či Bratislava? Brit hovorí, prečo sa vrátil späť na Slovensko. Spectacular Slovakia #1: Bratislava vs. Vienna

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.