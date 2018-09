Bývalý arcibiskup Bezák vyjadril podporu prezidentskej kandidátke Čaputovej

Bezák odmietol, že by sa chcel v politike angažovať.

7. sep 2018 o 16:17 SITA

BRATISLAVA. Bývalý arcibiskup Róbert Bezák vyjadril podporu kandidátke na prezidentku Zuzane Čaputovej. Oboch spája podobný príbeh boja za spravodlivosť. Čaputová aj Bezák sa na tom zhodli dnes na tlačovej konferenecii, ktorá sa konala v prezidentskej záhrade. „Jedna z najvyšších ústavných funkcií by mohla byť zastúpená ženou, ktorá dokázala, že stojí za pravdou a spravodlivosťou,“ povedal Bezák.

Podľa neho chuť vládnuť sa skôr prisudzuje mužom, ktorí sú považovaní za technokratov.

Do politiky ale treba vrátiť citlivosť a verí, že to sa Čaputovej môže podariť. Jej príbeh je príbehom empatie a súcitu, povedal Bezák a dodal, že Čaputová ako právnička si mohla vybrať ekonomicky výhodnejšiu cestu.

Odpovedal aj na otázky o podpore Imricha Béreša, ktorý sa chcel o najvyšší ústavný post uchádzať, ale pre podozrenia z domáceho násilia nakoniec nekandiduje.

„Niekedy sa rozhodujete bez toho, aby ste mali všetky informácie,“ priznal Bezák s tým, že nie je hanbou urobiť krok späť.

Zároveň odmietol, že by sa chcel v politike angažovať nejako inak, napríklad v Čaputovej tíme, ak by uspela.

„To nie je priestor, v ktorom sa ja chcem pohybovať,“ povedal.

Čaputová je veriaca

„Róbert Bezák má za sebou silný príbeh. Čelil klamstvám, opovrhnutiu, samote a napriek tomu ostal rovným človekom,“ povedala o Bezákovi Čaputová.

Poznajú sa približne päť rokov, a to, čo ich podľa nej spája, sú hodnoty. Nemyslí si, že by malo byť problémom, že kandidátku liberálnej strany podporuje emeritný arcibiskup.

Povedala, že sama je veriaca, a to sa nevylučuje s liberálnymi hodnotami ako právami jednotlivca. „V mojom svete to nie je nezlučiteľné,“ dodala.

Na otázku, či je za rozšírenie kompetencií prezidenta, povedala, že je za zachovanie súčasného stavu.

„Pozerám sa na to ako právnička. Funkcia prezidenta je pomerne silno viazaná na konkrétnu osobu a treba sa na to pozrieť aj z tej stránky, či by sa to nedalo zneužiť,“ odpovedala.

Zároveň informovala, že momentálne má vyzbieraných približne 12-tisíc podpisov.

Zuzana Čaputová (1973, Bratislava) vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

V súčasnosti je podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska. Advokátka sa verejne známou stala dlhodobou prácou v neziskovom sektore, najmä v občianskom združení Via Iuris, kde sa venovala témam spojeným s právami občanov a právnym štátom.

Viac ako 14 rokov spolupracovala na občianskej iniciatíve, ktorá usilovala o uzavretie skládky odpadov v Pezinku, za čo dostala aj Goldmanovu environmentálnu cenu, ktorá sa prirovnáva k Nobelovej cene v oblasti ochrany životného prostredia. Svoju kandidatúru ohlásila koncom mája.

Prezidentské voľby 2019

Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka, pravdepodobne v marci. Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019.

Okrem Čaputovej sú známi aj iní záujemcovia o najvyššiu štátnu funkciu - podporu strán SaS a Spolu má vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Spomedzi koaličných strán je známy iba kandidát Mosta-Híd Béla Bugár. Kandidáti Smeru či SNS zatiaľ známi nie sú. Kandidovať sa chystajú aj František Mikloško, sudca Štefan Harabin, Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody, svedok únosu Michala Kováča ml. Oskar Fegyveres aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová.