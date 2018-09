Dobré ráno: Mešká vlak 10 minút? Železnice vám vrátia peniaze, no má to háčik

Vlak roztrhol studnicu vtipov.

10. sep 2018 o 0:23 Marek Poracký, Peter Kapitán

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/497625909&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Na Slovenských železniciach sa po novom dajú kúpiť tri druhy lístkov. Do druhej triedy, do prvej triedy a do prvej triedy aj s rušňom.

To je len jeden z mnohých vtipov, ktoré zaplavili slovenský internet po tom, ako sa začiatkom týždňa na južnom Slovensku roztrhla vlaková súprava.

Práve humor je totiž často jediný spôsob, ako môžu cestujúci vo vlaku účinne bojovať so zdržaniami či poruchami na trati. Okrem vtipov by však mali v mnohých prípadoch cestujúci vo vlakoch dostať aj kompenzácie.

O tom, na čo všetko majú cestujúci vo vlaku nárok, sa dnes Peter Kapitán rozpráva s redaktorom ekonomického spravodajstva Marekom Porackým.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Prehľad správ

Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome augusta a septembra, zvíťazil by Smer so ziskom 21,2 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Na druhom mieste by skončila opozičná SaS so 16 percentami a tretia by bola SNS s 10,9 percentami hlasov. Do parlamentu by sa celkovo dostalo osem strán, Progresívne Slovensko aj spolu by 5 percent nevybrali.

Obedy zadarmo pre deti v poslednej triede škôlky a pre žiakov základných škôl plánuje predseda Smeru Robert Fico.

Môže sa stať, že ich nebude mať kto variť. Podľa portálu profesia.sk škole tento rok len do augusta zverejnili 161 pracovných ponúk pre kuchárov. Nástupný plat kuchárok je minimálna mzda.

Bratislava od minulého piatka spustila s dvojmesačným meškaním verejné zdieľanie bicyklov.

Na uliciach pribudlo na začiatku vyše 70 staníc a 500 bicyklov, celkovo by ich malo byť až 750. Ak si človek bicykel požičia na menej než 30 minút, do budúceho marca to bude zadarmo.

V Seredi otvorili novú časť expozície Múzea holokaustu. Nachádza sa v zrekonštruovanom štvrtom pôvodnom baraku v areáli, kde bol počas druhej svetovej vojny koncentračný a pracovný tábor pre slovenských Židov.

Len do Auschwitzu bolo z územia dnešného Slovenska deportovaných viac ako 60-tisíc ľudí. Vrátilo sa ich len 348.

Dve lietadlá amerických vzdušných síl eskortovali vo štvrtok dva strategické bombardéry ruského letectva, ktoré prelietali ponad Severný ľadový oceán, Beringovo more a Ochotské more.

Incident potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany s tým, že bombardéry boli na plánovanom lete nad neutrálnymi vodami.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.