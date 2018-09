Koalícia sa na voľbe šéfa polície nevie dohodnúť. Prejde neúplný návrh

Saková navhrla sedemročné funkcné obdobie, SNS sa to nepáči.

9. sep 2018 o 12:36 Peter Kováč

BRATISLAVA. Spor o to, či šéf polície má mať funkčné obdobie, sa vo vládnej koalícii neporadilo uzavrieť ani po dvojtýždňovom odklade návrhu nového zákona.

Ministerka vnútra Denisa Saková zo Smeru ho vláde pôvodne predložila ešte koncom augusta. Pre názorové rozpory medzi Smerom, SNS a Mostom novelu z rokovania napokon stiahala.

Neúplný návrh

Výsledkom je, že vláda plánuje v stredu schváliť neúplný návrh. Pasáže týkajúce sa funkčného obdobia by sa následne mali do novely doplniť až v parlamente, pripustil premiér Peter Pellegrini v diskusnej relácii TA3 V politike.

"Aby sme mali medzi prvým a druhým čítaním v parlamente čas diskutovať, či má byť funkčné obdobie sedem rokov, alebo štyri a štyri roky, alebo žiadne funkčné obdobie," povedal Pellegrini.

Saková pôvodne navrha sedemročné obdobie, proti čomu vystúpila SNS. Označila to za betónovanie policajného prezidenta vo funkcii. Podpredsedna SNS Anton Hrnko neskôr avizoval, že jeho strana bude presadzovať, aby žiadne funkčné obdobie v zákone nebolo.

Šéf polície by mal byť podľa neho vo funkcii dovtedy, kým by sa na jeho konci nedohodla koalícia aj opozícia a kým by to poslanci neschválili aspoň 90 hlasmi v parlamente.

Nezávislosť od politikov

Naopak, Pellegrini i šéf Mosta-Hídu Béla Bugár naznačujú, že by presný čas výkonu funkcie prijali. Bugár v sobotu hovoril o možnosti štyoch rokov, pričom šéf polície by sa mohol o funkciu uchádzať opakovane. To pôvodný návh Sakovej neumožňoval.

Podľa Bugára by takáto dĺžka funkčného obdobia umožnila, aby policajný prezident nebol závislý od politikov vládnej koalície.

Opozícii sa navrhované zmeny vo výbere šéfa polície nepozdávajú. Veronika Remišová z OĽaNO Bugárovi v Sobotných dialógoch Rádia Slovenska oponovala, že návrh zmien je len politickým divadlom a dymovou clonou.

„Motiváciou je iba zabetónovať vo funkcii človeka vládnej koalície, ktorý bude zametať kauzy,“ povedala Remišová.

Po novom by mala namiesto ministra vnútra vyberať šéfa polície výberová komisia. Spoločne s parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť má posunúť ministrovi uchádzačov, ktorí prešli výberovým konaním a ten by si až následne vybral spomedzi nich.

Líder OĽaNO Igor Matovič to nazval "komisiovou mafiou", keďže väčšinu v skupine majú mať nominanti ministra vnútra.