Danko: V tejto chvíli nemám záujem o kandidatúru za prezidenta

Keďže SNS je parlamentná strana, musí mať podľa Danka svojho kandidáta na prezidenta.

9. sep 2018 o 12:42 TASR

BRATISLAVA. Koaličná SNS zatiaľ nerieši prezidentské voľby, prioritnejšie sú teraz jesenné komunálne voľby. Rozhodnutie strany je podľa jej predsedu Andreja Danka postačujúce tesne pred voľbami. O kandidatúru v tejto chvíli záujem nemá.

Keďže SNS je parlamentná strana, musí mať podľa Danka svojho kandidáta na prezidenta. "Samozrejme, že budeme mať. V tejto chvíli nie je podstatné, či to bude žena alebo muž, niektorí dokonca hovoria o mne. Ja hovorím nahlas, že nemám v tejto etape záujem o kandidatúru na prezidenta," uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike.

Podľa vlastných slov má momentálne zodpovednosť ako predseda strany a Národnej rady (NR) SR. "Sú členovia SNS, ktorí mi hovoria, že by to bol hriech odísť teraz, keď môžeme ešte možno politicky rásť. Je to veľmi ťažká situácia," upozornil Danko. So stranou chce ako jej predseda uspieť v parlamentných voľbách 2020.

V minulosti opakovane hovoril o tom, že prezidentským kandidátom SNS by mohla byť žena. "Hovorili sme, že bolo by ideálne, aby to bola žena, ale to neznamená, že to nemôže byť Štefan Zelník alebo niekto iný," povedal v aktuálnej diskusii. Národniari tiež čakajú, ako sa rozhodnú ďalšie parlamentné strany. Danko očakáva ešte relevantnejšie mená s väčšími politickými skúsenosťami, ako sú známe doteraz.