Vnútro kauzu únosu zatĺkalo, hovorí Matovič. Koalícia stále ukazuje na Nemcov

Politici diskutovali v O 5 minút 12.

9. sep 2018 o 15:34 SITA

BRATISLAVA. Kauza únosu vietnamského funkcionára je predovšetkým zlyhaním Nemecka a jeho spravodajských služieb. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS sa na tom zhodli koaliční poslanci Ľuboš Blaha (Smer-SD) a Karol Farkašovský (SNS).

Podľa Farkašovského bolo napríklad chybou, že Nemci o celej veci neinformovali zodpovedné orgány v ČR a SR. Takisto sa podľa neho treba pýtať, či z Bratislavy v inkriminovaný deň neodletelo aj iné lietadlo do Moskvy okrem vládneho špeciálu.

Kto je na vine

„Nemôžete nikoho obviňovať predtým, než to vyšetrovanie je ukončené," zdôraznil Blaha s tým, že situácia v tejto fáze vyhovuje len nemeckým tajným službám, ktoré majú „maslo na hlave".

Podľa opozičného poslanca Igora Matoviča (OĽaNO) ministerstvo vnútra kauzu rok zatĺkalo. „Je to obrovská hanba, ktorú sme spáchali, my sme v podstate podviedli nášho najväčšieho obchodného partnera, Nemecko," povedal s tým, že Slovensko bolo využité na štátny terorizmus.

Poslanec Jozef Rajtár (SaS) doplnil, že ľudia na Slovensku nedôverujú policajnému vyšetrovaniu. „Takmer vždy sa skutok nestal a takmer vždy páchateľ unikol," vyhlásil.

K policajnému prezidentovi

Pokiaľ ide o zmeny vo výbere policajné rezidenta, podľa Blahu je ich cieľom stransparentniť výber šéfa polície. „Mali by byť do neho zahrnuté aj stavovské organizácie z hľadiska bezpečnostných orgánov, a preto je tam tá výberová komisia aj parlamentný výbor," povedal.

Podľa Rajtára ide v tomto prípade o mierne vylepšenie súčasného stavu, ale nezaručuje odlišný výsledok. „Najdôležitejšie je, kto to presne bude s akým morálnym a odborným profilom," povedal na margo potenciálnych kandidátov na funkciu šéfa polície. Dôležitá je podľa Rajtára v tomto prípade aj kontrola. Preto musí byť policajná inšpekcia podľa neho kompletne nezávislá od ministra aj vlády.

Podľa Matoviča sú ohlasované zmeny „potemkinovu dedinou" alebo „vymaľovanou fasádou". „Bude tam komisia, kde zo siedmich ľudí si šesť nominuje de facto mafia, ktorá nám vládne. To bude nezávislá komisia?," opýtal sa. Keby sa koalícia dohodla, že chce do funkcie vrátiť Tibora Gašpara, podľa Matoviča by s tým pri navrhovanej úprave nemali žiaden problém.

Podľa Farkašovského členov komisie menujú aj ľudia, ktorí bezprostredne nesúvisia s ministrom vnútra, napríklad generálny prokurátor a následne ide kandidát na pôdu parlamentu. „Kohokoľvek by sme tam dali, tak opozícia stále bude kričať, že je nekompetentný," dodal.