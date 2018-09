Remišová: Obedy zadarmo sú nedomyslené

Novela zákona o politických stranách nerieši kľúčové problémy, skôr ďalšie problémy pridáva, hovorí Remišová.

9. sep 2018 o 15:36 TASR

BRATISLAVA. Novela zákona o politických stranách nerieši kľúčové problémy, skôr ďalšie problémy pridáva. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedala predsedníčka poslaneckého klubu opozičného hnutia OĽaNO v NR SR Veronika Remišová.

Návrh, iniciovaný vládnou SNS, považuje za premárnenú príležitosť.

O politickej kultúre

"Súhlasím s tým, že je potrebné zlepšiť politickú kultúru a zmeniť to, ako politické strany fungujú, no to tento návrh nesleduje," uviedla Remišová. Podľa nej by mal mať takýto návrh snahu zmeniť to, aby sa politické strany nevenovali prioritne obsadzovaniu lukratívnych a dôležitých miest v štátnej a verejnej správe svojimi nominantmi.

Zákon podľa nej nerieši ani netransparentné financovanie politických strán. Naopak si myslí, že navrhovaná novela prináša riziko, že bude dochádzať k zneužitiu citlivých údajov.

"Ak mali predkladatelia úprimný záujem urobiť efektívnu novelu, mali sme si sadnúť koalícia a opozícia spolu a identifikovať to, čo nefunguje a čo je potrebné zlepšiť," uviedla. Myslí si, že návrh je skôr úsilím predsedu SNS Andreja Danka čeliť faktu, že v regulárnom politickom boji nedokáže OĽaNO poraziť. Remišová avizovala, že v parlamente predložia "Obyčajní" viaceré pozmeňujúce návrhy.

Obedy zadarmo? Nedomyslené

V diskusii sa tiež vyjadrovala k ekonomickým návrhom, s ktorými prišli strany vládnej koalície. Zámer poskytnúť deťom v školách obedy zadarmo je podľa Remišovej nedomyslený. "Nerieši problém s tým, že veľa škôl nemá jedáleň, nerieši ani kvalitu jedla v školách a samozrejme nepamätá ani na deti, ktoré potrebujú upravenú stravu," upozornila Remišová. "Ak chce štát naozaj rodičom a deťom pomôcť, mal by zvýšiť rodinné prídavky," mieni.

Za adresný nepovažuje ani zámer poskytovať rekreačné poukazy pre zamestnancov. "Je to selektívny návrh, ktorý sa nedotkne všetkých zamestnancov a ani živnostníkov, ktorí tiež vytvárajú hodnoty," povedala Remišová. Návrh nesmeruje podľa nej ani k druhému deklarovanému cieľu - podpore domáceho cestovného ruchu v regiónoch.

"Ak v niektorých, ako je napríklad Gemer, hoci je to krásny región, budú naďalej chátrať pamiatky a chýbať infraštruktúra, poukážky nepomôžu, ľudia tam s nimi nepôjdu," upozornila.

Sulík: Čokoľvek zadarmo je zlá cesta

Rozdávať čokoľvek zadarmo je zlá cesta, zlý smer. V TA3 to zdôraznil predseda opozičnej SaS Richard Sulík. "Dávať voličom niečo zadarmo, to je tá najprimitívnejšia forma kupovania si hlasov," uviedol Sulík. SaS je tak podľa neho za to, aby sa zrušili vlaky zadarmo a aj pripravované obedy zadarmo.

"Tie vlaky stoja 15 až 20 miliónov eur ročne. Tak na jednej strane by sme ich zrušili a na druhej strane by sme za ten istý peniaz ľuďom niečo poskytli," opísal Sulík.

Napríklad by sa mohlo podľa neho zamestnať 1000 železničných policajtov navyše na stráženie vlakov, aby bol v nich poriadok a ľudia sa nebáli cestovať vlakmi. Tým by sa podľa neho napríklad stali nadbytočné "Kotlebove hliadky".

Podobný názor má aj na pripravované zavedenie obedov zadarmo v školách. "Obedy školstvu nijako nepomôžu, veď problémom školstva nie sú obedy. Problémy školstva sú, že nevieme zaplatiť učiteľov, že školy sú riadené ešte socialistickým štýlom. Tam treba toľko roboty robiť," vymenoval predseda SaS.

Nezachytil, že by jedným z top desiatich problémov v školstve bolo to, že deti musia platiť obedy. "V ekonómii sa hovorí, že obed zadarmo neexistuje a toto je krutá, holá pravda a toho sa treba držať," doplnil Sulík. Argumentoval tiež tým, že napríklad tretina detí v školách neobeduje, alebo naopak v školách obedujú aj deti veľmi bohatých rodičov. A tie budú mať rovnako obedy zadarmo.