Prezidentský prieskum: Najsilnejší zatiaľ Mistrík, šance by mal aj Danko či Pellegrini

V prieskume AKO je vysoko Chmelár aj Harabin.

11. sep 2018

BRATISLAVA. Hoci širšej verejnosti bol pred ohlásením prezidentskej neznámy, dnes má po Slovensku najviac bilbordov a zatiaľ najväčšie šance stať sa novým prezidentom.

Ak by sa prezidentské voľby konali na prelome augusta a septembra, vedec Robert Mistrík by získal 12,1 percenta a skončil by spomedzi kandidátov prvý. Ukázal to prieskum agentúry AKO, ktorého výsledky exkluzívne poskytol denníku SME.

Medzi ním a ďalšími kandidátmi sú však veľmi tesné rozostupy.

Mistríka podporujú v kandidatúre strany SaS a Spolu Miroslava Beblavého. Jeho najvyššie preferencie v prieskume vysvetľuje šéf agentúry AKO Václav Hřích práve masívnou bilbordovou kampaňou.

"Začal relatívne ako prvý väčšiu kampaň. Podarilo sa mu čiastočne dať o sebe vedieť, že je tu a že kandiduje," vysvetľuje. Jeho výsledok však za úspech nepovažuje a stále sa podľa neho nedá považovať za favorita vzhľadom na malé rozdiely medzi kandidátmi.

"Ale v porovnaní s inými kandidátmi, napríklad Bugárom či Harabinom, Mistríka pozná len časť ľudí. Má potenciál ešte rásť, ak sa mu podarí zvýšiť poznateľnosť," hovorí.

Favoritov je veľa