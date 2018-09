OĽaNO upozorňuje na výskyt nových syntetických drog

Škripek upozornil na dve látky, ktoré Slovensko zatiaľ nekontroluje.

BRATISLAVA. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovo závislých vo svojej správe o drogách za rok 2017 uvádza, že tri percentá študentov vo veku 15 až 16 rokov v 35 krajinách aj mimo Európskej únie užíva psychoaktívne drogy.

"Sú to nové umelé syntetické psychoaktívne látky. Možno to percento nevyzerá vysoké, ale v číslach je to 1 650 slovenských študentov, 1 650 zničených životov," konštatoval na brífingu hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO) poslanec Európskeho parlamentu za OĽaNO Branislav Škripek.

Slovensko ich zatiaľ nekontroluje

Upozornil na objavenie dvoch nebezpečných psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl, ktoré Slovensko zatiaľ nekontroluje.

Znamená to, že v prípade zistenia drogy u občana je policajt povinný mu ich vrátiť. Touto otázkou sa Európsky parlament bude zaoberať v utorok, informoval Škripek.



Europoslanec uviedol, že k týmto drogám je možné dostať sa ľahko, nákupom na internete a za nízke ceny.

Cyklopropylfentanyl patrí medzi syntetické opiáty, známe ako fentanyly. V EÚ je táto droga dostupná najneskôr od júna 2017 a pripisovaných jej je 60 úmrtí.

Metoxyacetylfentanyl je v EÚ dostupný najneskôr od novembra 2016 a vyskytuje sa ako prášok, tekutina a tabletky. Tejto droge je pripísaných šesť úmrtí.

Pri týchto drogách hrozí aj nebezpečenstvo intoxikácie aj pri náhodnom kontakte. Podľa tieňového ministra zdravotníctva za hnutie Mareka Krajčího cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl sú najnebezpečnejšie drogy v súčasnosti, neboli kontrolované a preto sa dajú veľmi ľahko zaobstarať.

Extrémne návykové

Upozornil, že sú extrémne návykové a po užívaní mladí ľudia vyzerajú ako zombi.

"Veľmi je dôležité, aby sa táto látka dostala medzi látky, ktoré sú kontrolované aj našou legislatívou. Na septembrovej schôdzi je v Národnej rade SR otvorený zákon o omamných psychotropných látkach z roku 1988, ktorý sa bude novelizovať a mohli by sme mať okamžite tieto látky v našej legislatíve a preto to chceme do pléna predložiť. Chceme, aby boli čo najskôr v zozname kontrolovaných látok," konštatoval Krajčí.



Skutočnosť, že sa tieto drogy ľahko dajú zaobstarať, je zaujímavá aj pre mladých ľudí z chudobnejších vrstiev občanov.

Podľa predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anny Verešovej najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej skupiny sú deti do 18 rokov.

Ako predstavitelia hnutia na tlačovke informovali, Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo, že takmer 60 percent liečených užívateľov berie psychoaktívne látky až 11 a viac rokov, z čoho vyplýva, že s užívaním drog začínajú už v mladistvom veku.