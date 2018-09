Etický kódex poslancov by mal parlament schváliť v októbri

Grémium rokovalo aj o septembrovej schôdzi, ktorá sa začne v utorok.

10. sep 2018 o 13:39 (aktualizované 10. sep 2018 o 14:25) SITA

BRATISLAVA. Poslanecké grémium v pondelok rokovalo o pracovnej verzii Etického kódexu poslanca Národnej rady, o definitívnom znení by sa malo hlasovať na októbrovej schôdzi.

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) v auguste pre agentúru SITA povedal, že chce, aby parlament na jeseň schválil Etický kódex pre poslancov.

Upravuje oblečenie aj komunikáciu

Išlo by o etický kódex, ktorý by platil rámcovo pre slovenský, český a rakúsky parlament.

Etický kódex bude prijatý ako norma. Upravoval by všetko, čo nie je v Rokovacom poriadku Národnej rady.

„Napríklad elementárna slušnosť, oblečenie, komunikácia, lobizmus,“ povedal Danko s tým, že kancelár parlamentu komunikuje s rakúskym a českým partnerom.

„Vzorom nám je aj kódex Knessetu, ktorý upravuje vzťahy poslancov alebo lobizmus. Na jeseň urobíme draft etického kódexu, ktorý by možno v čase stého výročia vzniku Československa bol prijatý a platil by pre slovenský, český a rakúsky parlament. Každý štát by si ho následne implementoval,“ vyhlásil Danko.

Zbytočný návrh

Etický kódex, ktorý navrhuje Andrej Danko, je podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej rovnako zbytočný návrh, ako jeho snaha obmedziť plagátiky v rokovacej sále alebo boj proti horalkám.

Na rozdiel od podobných dokumentov v iných krajinách, návrh Andreja Danka podľa Remišovej nerieši žiadnu zo zásadných otázok, s ktorými môžu mať problém poslanci parlamentu.

„Chýba úprava a definícia konfliktu záujmov, etický kódex takisto nerieši ani styk poslancov s rôznymi lobistami," tvrdí Remišová.

Podľa poslankyne navyše Slovensko nemá prijatý zákon o lobingu, na čo podľa nej hnutie Obyčajní ľudia a nezvislé osobnosti dlhodobo upozorňuje.

Pozmeňovacie návrhy

Z toho dôvodu sa podľa nej stáva, že sa do zákonov na poslednú chvíľu dostávajú rôzne pozmeňujúce návrhy a nepriame novely, ktoré vyhovujú rôznym záujmovým skupinám.

Typickým príkladom bola podľa Remišovej nepriama novela, keď poslanec za Smer Maroš Kondrót do zákona o podomovom predaji a predaji na diaľku vložil na poslednú chvíľu nový článok, ktorým sa menil zákon o investičnej pomoci.

Na základe toho potom projekty s investičnými nákladmi nad 200 miliónov eur už nemusela schvaľovať vláda, ale iba minister.

„Jediná spoločnosť, ktorá využila tento pozmeňujúci návrh a žiadala obrovskú investičnú pomoc, bolo Duslo Šaľa Andreja Babiša,“ konštatovala.

Správanie v rokovacej sále

Etický kódex takisto podľa Remišovej kladie prehnaný dôraz na správanie poslanca v rokovacej sále.

„No v iných krajinách etické kódexy upravujú správanie poslancov vo všetkých aspektoch ich verejného života, keďže sú to ústavní činitelia a mali by dôstojne reprezentovať občanov," povedala Remišová.

Samotná slušnosť podľa Remiľovej nestačí a už vôbec nie len počas rokovania parlamentu.

"Chýba akýkoľvek dôraz na čestnosť, protikorupčné správanie a konanie výlučne vo verejnom záujme,“ upozornila predsedníčka klubu OĽaNO.



Návrhy Andreja Danka a SNS vo všeobecnosti sú podľa Remišovej len prázdnym marketingom bez reálneho úžitku.

„Etický kódex, ktorý by zlepšoval politickú kultúru poslancov, by sme privítali. No tento formálny a bezobsažný návrh ľuďom žiadne zlepšenie neprinesie,“ dodala.

Vavrek nahradí Pfundtner

Grémium tiež rokovalo o septembrovej schôdzi Národnej rady, ktorá sa začne v utorok 11. septembra.

Na úvod 34. schôdze zloží sľub nový poslanec za Most-Híd Štefan Vavrek, ktorý nahradí Editu Pfundtner.

Tá bola vládou vymenovaná za štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti. S touto zmenou budú spojené aj zmeny v zložení výborov, stálych delegácií, voľba overovateľa a voľba predsedu skupiny priateľstva.



Poslanci budú rokovať na 34. schôdzi o 93 bodoch. Očakávaný je najmä zákon o politických stranách.

Na septembrovej schôdzi poslanci majú voliť dvoch členov Správnej rady Ústavu pamäti národa.

Na pondelkovom grémiu sa poslanci dohodli, že parlament bude v septembri zasadať aj v pondelky, avšak v tieto mimoriadne dni nebudú poslanci hlasovať.

O zastropovaní dôchodku budú zákonodarcovia rokovať na konci septembrovej schôdze.