NAKA vyšetruje podozrivý miliónový tender na ministerstve obrany

Ministerstvo považuje zverejnené informácie za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu.

10. sep 2018 o 13:57 TASR

BRATISLAVA. Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje tender ministerstva obrany za viac ako 1,3 milióna eur pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a dražbe.

V pondelok o tom informovala Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu. Ministerstvo avizovalo, že pri vyšetrovaní poskytne plnú súčinnosť.

Zmluva na dodávku systému pre letectvo

Predmetom vyšetrovania má byť zmluva na dodávku systému pre letectvo od spoločnosti Willing so subdodávajúcou spoločnosťou R-Sys, ktorej konateľom bol v tom čas Ján Hoľko, súčasný generálny tajomník služobného úradu ministerstva.

Dodávku zabezpečila spoločnosť Willing bez verejnej súťaže. Petková upozornila, že na utajenie zmluvy využilo ministerstvo výnimku pre armádne kontrakty, podľa ktorej sa nákup zbraní a vojenského materiálu nemusí zverejňovať.

Podnet na vyšetrovanie odoslal Najvyšší kontrolný úrad, ktorý reagoval na upozornenie bývalého zamestnanca rezortu obrany Maroša Klinčáka.

"Mám za to, že pokiaľ by bola verejná súťaž vyhlásená na tento systém, tak v tom čase mohlo ministerstvo ušetriť takmer jeden milión eur," uviedol Klinčák.

Obchod vo funkcii s Glváčom

Obchod so spoločnosťou Willing uzavrel rezort obrany za bývalého vedenia, kedy bol vo funkcii ministra obrany Martin Glváč (Smer).

Petková má obavy ohľadom poskytovania relevantných informácií polícii zo strany rezortu obrany.

"Musel vedieť, že štát ide na obchode prerobiť a napriek tomu sa ho firma R-Sys zúčastnila. Teraz je pán Hoľko súčasťou úzkeho vedenia ministerstva, ktoré má poskytovať súčinnosť pri vyšetrovaní celej kauzy. Mám pochybnosť, či bude obhajovať verejný záujem," uviedla Petková.

Ministerstvo s tvrdeniami nesúhlasí

Rezort obrany sa voči tvrdeniam Klinčáka ohradil, zverejnené informácie považuje za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu.

"Uvedený obchod sa realizoval ešte v roku 2012 za predchádzajúceho vedenia, avšak zaujímavé je, že mu začal vadiť až v roku 2016, teda o štyri roky neskôr. A to práve v čase, keď sa dostal do sporu s priamym nadriadeným. Napriek tomu boli jeho podozrenia v roku 2016 riadne preverené inšpekciou Sekcie kontroly, a to dokonca opakovane," reagovala hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.

Podľa jej slov nedospela kontrolná komisia k záveru, že by šlo o netransparentné konanie. Ministerstvo obrany plánuje aj naďalej pomáhať pri vyšetrovaní a poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

V súvislosti s obavami ohľadom Hoľkovho konfliktu záujmov uviedla, že súčasný generálny tajomník sa v spomínanom kontrakte nikdy osobne neangažoval.

"Odmieta akékoľvek prepojenie a spájanie jeho osoby s týmto obchodom," doplnila Capáková.