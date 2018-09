Pracovníci z kancelárie premiéra získali bezpečnostnú previerku

Najbližší pracovníci v trakte predsedu vlády, vrátane riaditeľa kancelárie, majú bezpečnostnú previerku.

11. sep 2018 o 9:58 SITA

BRATISLAVA. Po svojom vymenovaní do funkcie na jar tohto roku predseda vlády Peter Pellegrini informoval, že zamestnanci kancelárie predsedu vlády budú mať bezpečnostnú previerku podľa toho, s akými informáciami sa oboznamujú.

V týchto dňoch bol ukončený proces preverovania a štyria najbližší pracovníci v trakte predsedu vlády, vrátane riaditeľa kancelárie, disponujú bezpečnostnou previerkou v rozsahu od dôverné po prísne tajné.

Pellegrini trval na bezpečnostných previerkach preto, že sa chcel vyhnúť podobnej situácii, v akej sa ocitol Robert Fico, keď v jeho blízkosti pracovali ľudia, ktorí mali kontakty s talianskou mafiou.

Prepojenie na osoby s väzbami na mafiu mala v minulosti Mária Trošková, ktorá pôsobila na Úrade vlády ako hlavná štátna radkyňa.

Rovnako aj Viliam Jasaň, dnes už bývalý šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády.

Upozornil na to zavraždený novinár Ján Kuciak v článku, ktorý nestihol dokončiť.

Pellegrini ešte v apríli tohto roka povedal, že ak by on sám dostal informáciu zo spravodajských služieb, že má vo svojej blízkosti "závadovú osobu", táto by na Úrade vlády skončila.