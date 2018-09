Špecializovaný súd odmietol obžalobu na Kotlebu pre šeky na 1488 eur

Špecializovaný súd zistil v trestnom konaní závažné procesné chyby.

11. sep 2018 o 11:06 TASR, SITA

BRATISLAVA. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odmietol obžalobu na predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Kotleba o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Podľa podpredsedu strany Rastislava Šlosára v pondelok (10. 9.) strane doručili uznesenie ŠTS, ktorý zistil v trestnom konaní závažné procesné chyby, najmä porušenie Kotlebovho práva na obhajobu.

Hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková pre agentúru SITA potvrdila, že súd vec vrátil prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry.

"Súd zistil, že do úvahy prichádza prísnejšie právne posúdenie skutku oproti obžalobe ako aj to, že v prípravnom konaní neboli vykonané všetky dôkazy o okolnostiach, ktoré sú nutné na rozhodnutie súdu," povedala.

Prokurátor podal proti uzneseniu súdu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd.

Prokurátor Kotlebu obvinil pre darovanie šekov chudobným rodinám so sumou 1488 eur, pričom číslo 1488 je v symbolike extrémistov používané ako spojenie čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: "We must secure the existence of our people and a future for white children", teda "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.") a 88 (8. písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu "Heil Hitler!").