Prezidentský prieskum: Harabin si konkuruje s Kotlebom, s Chmelárom ťažia z aktivity na sociálnych sieťach

Čaputovej môže pomôcť podpora od biskupa Bezáka.

11. sep 2018 o 17:46 Lucia Krbatová

Bývalý minister spravodlivosti za HZDS Štefan Harabin si v prezidentskom súboji konkuruje so šéfom extrémistickej ĽSNS Mariánom Kotlebom.(Zdroj: FOTO SME- JOZEF JAKUBČO )

BRATISLAVA. Už dlhé mesiace sú veľmi aktívni na sociálnych sieťach, majú tam desiatky tisíc fanúšikov a širšia verejnosť ich pozná z médií.

Tak vysvetľuje vyššie preferencie prezidentských kandidátov z okraja politického spektra Štefana Harabina a Eduarda Chmelára v prieskume agentúry AKO jej šéf Václav Hřích.

Z výsledkov, ktoré poskytol denníku SME, vyplýva, že hlasy čerpajú najmä od voličov opozície.

Ľavicový aktivista Chmelár v prieskume získal 10,8 percenta a skončil na treťom mieste. Viac ako polovicu jeho sympatizantov tvoria voliči dnešnej opozície.

Bývalého ministra spravodlivosti za HZDS Harabina, ktorý má dnes blízko ku konšpiračným médiám, tiež z polovice podporujú opoziční voliči. Celkovo skončil s ôsmimi percentami piaty.

V prieskume predbehli napríklad extrémistu Mariana Kotlebu z ĽSNS, šéfa Mosta-Híd Bélu Bugára či kandidátku Progresívneho Slovenska Zuzanu Čaputovú.

Pre tesné rozdiely medzi kandidátmi však Hřích ich preferencie nepovažuje za výrazný úspech.

Harabin berie voličov Kotlebovi

Harabin získava časť hlasov od voličov Smeru, no najmä od voličov extrémistickej ĽSNS. Volilo by ho 33 percenta sympatizantov tejto strany, pričom rovnaké percento by podporilo za prezidenta jej predsedu Mariana Kotlebu.