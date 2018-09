Penta sa vynára aj v pozadí víťaznej ponuky na sídlo ministerstva spravodlivosti

Zváračský ústav vedú bývalí ľudia Penty. Pred rokom sa im ušlo aj z eurofondov z ministerstva školstva.

12. sep 2018 o 11:37 Peter Kováč

video //www.sme.sk/vp/37013/

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti sa do budovy od Penty či J&T napokon nepresťahuje, no od jednej z týchto finančných skupín sa príliš nevzdialo. Súťaž na nové sídlo, ktorú vypísala ešte exministerka Lucia Žitňanská, napokon ukončil jej nástupca Gábor Gál (obidvaja Most-Híd) s výsledkom, že rezort sa presunie do priestorov Výskumného ústavu zváračského.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Predsedom predstavenstva tejto spoločnosti je bývalý investičný riaditeľ Penty Vladimír Brodňan a ústav zas riadi bývalý šéf siete nemocníc Penty Ľuboš Lopatka.

Kým však so sťahovaním do jednej z dvoch budov ponúkaných priamo od finančných skupín mal Gál problém, v tomto prípade ho nevidí.

„To, že pán Brodňan niekde pôsobil, som ani neriešil. Pre mňa bolo dôležité, aká výhodná bola ponuka,“ reagoval Gál na prepojenia.

Za budovu ústavu na Račianskej ulici by mal rezort platiť 1,42 milióna eur ročne. Aj keď presné sumy zvyšných ponúk ministerstvo nechce povedať, ide vraj o najnižšiu sumu spomedzi štyroch variantov.

Na druhom mieste v súťaži skončila ponuka J&T v administratívnom komplexe Westend Court pri rušnej Patrónke a na treťom ponuka Penty na priestory v Digital Parku na začiatku Petržalky. Na poslednom mieste skončila podľa generálnej tajomníčky služobného úradu v rezorte Sylvie Beňovej ponuka na budovu Úsvit na Tomášikovej ulici, v ktorej bolo v minulosti výrobné družstvo.

Išlo pritom už o druhé vyhodnotenie rovnakej súťaže. Pri prvom skončili na prvom mieste ako rovnocenné ponuky práve od Penty a J&T. Ponuku zváračského ústavu vraj vtedy vylúčili pre formálne pochybenia v súťaži.