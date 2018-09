Čo je transformácia SAV a prečo akademici bojujú s ministerstvom. Otázky a odpovede

SAV sa chce naďalej brániť.

11. sep 2018 o 19:46 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy, a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie, píše vo svojej verejnej výzve pätica vedcov zo Slovenskej akadémie vied, medzi nimi aj člen predsedníctva Martin Venhart.

Stovky ľudí v utorok pochodovali ulicami Bratislavy, aby upozornili na vyše tri mesiace trvajúci konflikt medzi SAV a ministerstvom školstva a na neistotu, v ktorej dnes elitní slovenskí vedci fungujú.

Chaos okolo fungovania akadémie sa od začiatku leta stupňoval. Postupne sa do konfliktu zapojili aj prezident Andrej Kiska, premiér Peter Pellegrini či Generálna prokuratúra.

Vedci sa sťažovali na to, že nevedia, ako majú fungovať ďalej a unikajú im peniaze z rôznych grantov. Ministerstvo školstva na druhej strane svojich kritikov obviňovalo z klamstiev.

Neprehľadná spleť rôznych obvinení ohľadom toho, kto pri transformácii SAV spravil chybu, sa dostala až do parlamentu. Odchod ministerky školstva Martiny Lubyovej žiadajú aj opoziční poslanci.

Čo je podstatou sporu medzi SAV a ministerstvom školstva sa dočítate v otázkach a odpovediach.

Čo je transformácia SAV?

Zmenu výskumných ústavov SAV z rozpočtových a príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie začal riešiť na jeseň 2014 vtedajší minister školstva Peter Pellegrini. Akadémii dlhodobo chýbali peniaze na prácu a výskum a zmena právnej formy jej v tom mala pomôcť.

Po novom by tak už jednotlivé ústavy len nespravovali majetok štátu, ale bol by ich vlastníctvom, takže by s ním mohli voľne nakladať. Vlastníctvom ústavov by sa taktiež stali napríklad vyskúmané poznatky.