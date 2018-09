Lubyová odmietla, že by chcela obrať SAV o majetok. Je to konšpirácia, vyhlásila

Akadémia si podľa Lubyovej môže za vzniknutú situáciu sama, keďže nedodržala termíny.

12. sep 2018 o 14:15 (aktualizované 12. sep 2018 o 15:51) SITA

BRATISLAVA. Jediný rozdiel po utorkovom schválení novely zákona o SAV je to, že vláda a ministerstvo financií budú musieť súhlasiť s tým, aký majetok štátu Slovenská akadémia vied (SAV) vloží do verejných výskumných inštitúcii.

Povedala to po stredajšom rokovaní vlády ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že ministerstvo školstva nemá žiadnu rozhodovaciu kompetenciu ani neschvaľuje majetok.

"To, že im chceme zobrať majetok, je konšpirácia," dodala Lubyová.

SAV sa má transformovať do konca roka

Novela zákona o SAV ráta s tým, že sa akadémia transformuje na verejnú výskumnú inštitúciu.

"Zmarenie registrácie a vrátenie novely prezidentom vyústilo do právneho vákua, v ktorom bola akadémia približne dva mesiace. Novela to odstraňuje. Akadémia je v takej právnej forme, ako bola predtým. Novela ďalej ráta s tým, že SAV urobí všetky potrebné úkony na transformáciu do konca roka," vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Podľa nej nie je SAV zaregistrovaná vinou ministerstva školstva, ale preto, že zriaďovateľ, teda akadémia, nedodržala zákonom stanovené termíny, dokedy mala zaslať dokumenty potrebné na transformáciu.

"Toto je najpodstatnejšia vec, ktorú k tomu musím a chcem povedať. Hľadajú vinníka a nevedia si priznať, že zákonom stanovené termíny nedodržali," uzavrela ministerka školstva.

SAV tvrdí, že novela neposkytuje základ pre dokončenie transformácie akadémie na verejnú výskumnú inštitúciu.

"Túto novelu treba novelizovať, pretože postup, ktorý nám ukladá, nie je možné v praxi vykonať. Neposkytuje základ pre dokončenie transformácie. Jednoduchou novelizáciou je ešte stále možné dosiahnuť, aby sa transformácia dokončila bez nezvratných škôd, ktoré by boli dôsledkom nového zakladania ústavov SAV," informovala hovorkyňa akadémie Monika Hucáková.

SAV podľa jej slov si ctí zákon a preto rešpektuje utorkové prelomenie veta prezidenta poslancami parlamentu.

Ďalšie nevyhnutné kroky však podľa nej teraz musí urobiť parlament, tak, aby minimalizoval škody, ktoré z jeho utorkového rozhodnutia vyplývajú.

"Utorkové prelomenie veta prezidenta a prijatie novely znamená zastavenie transformácie, pričom postup podľa novely by znamenal zrušenie 47 ústavov SAV, zastavenie ich činnosti v zániku všetkých povolení nevyhnutných na ich činnosť a fakticky by viedol k zániku inštitúcie. Následné zakladanie nanovo je nepredstaviteľný proces s množstvom nepredvídateľných následkov. Do konca roka sa takto nariadené znovuzaloženie ani nedá stihnúť tak, ako to novela prikazuje," tvrdí akadémia.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra je treba urobiť všetko, aby fungovala prevádzka Slovenskej akadémie vied (SAV).

Ako uviedol pred stredajším rokovaním vlády, doteraz z rezortu financií zo štátnej pokladnice prúdili peniaze na platy, ale aj na každodenné potreby.

"Zákon prešiel, teraz si sadnú asi všetci právnici na Slovensku, aby zistili, čo to znamená. Má to celkom vážne majetkovo-právne dosahy," povedal Kažimír. Poznamenal, že dva mesiace sa rieši to, či niečo vzniklo alebo nie. "Ja si to nechám tiež najskôr vysvetliť, necítim sa ako odborník v tejto oblasti," povedal.

Sporná novela o SAV

Národná rada Slovenskej republiky v minulom roku prerokovala a schválila zákon o verejnej výskumnej inštitúcii.

Podľa tohto zákona mali od 1. júla tohto roka prejsť organizácie SAV do novej právnej, organizačnej a ekonomickej formy, ktorá mala výrazne zvýšiť samostatnosť organizácií, posilniť tlak na kvalitu a umožniť intenzívnejšiu spoluprácu SAV s inými subjektmi výskumu a inovácií, vrátane súkromnej sféry.