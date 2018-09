Lubyová hľadá peniaze na zaplatenie pokuty za Infovek 2

Ministerstvo školstva požiadalo o pomoc aj rezort financií.

12. sep 2018 o 14:56 TASR

BRATISLAVA. Rezort školstva hľadá financie na zaplatenie pokuty súvisiacou s projektom Infovek 2, pričom by malo ísť o 790-tisíc eur.

Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

"Snažíme sa nájsť prostriedky. Je to v dôsledku toho, že za ministrovania pána (Juraja-pozn. TASR) Draxlera bola uzatvorená zmluva bez súťaže priamym rokovacím konaním. Neskôr to bolo napadnuté. Takto spätne dozadu za dlhé obdobie dostávame výrok, že je toto poskytovanie služieb cez Slovak Telekom protizákonné. Čiže aj do budúcnosti budeme za predlžovanie zrejme platiť pokutu," povedala Lubyová.

Zároveň podotkla, že v tejto súvislosti požiadali o pomoc aj rezort financií.

Ministerstvo školstva uzavrelo v roku 2010 zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2, predmetom bolo poskytovanie internetu.

V septembri 2015 rezort priamym rokovacím konaním uzavrel so spoločnosťou Slovak Telekom zmluvu, ktorou sa projekt predĺžil o rok, a to v celkovej výške 5,7 milióna eur bez DPH.

"Dôvodom uzavretia zmluvy bol fakt, že v danom čase nebol vysúťažený nový poskytovateľ pripojenia. Verejné obstarávanie na nového poskytovateľa pripojenia, a teda verejné obstarávanie na Edunet_SK, bolo vyhlásené v decembri 2015. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK nebolo v tom čase ukončené, ministerstvo v septembri 2016 uzavrelo so spoločnosťou Slovak Telekom dodatok k uvedenej zmluve, ktorým predĺžilo projekt Infovek 2 až do ukončenia implementácie projektu Edunet_SK," vysvetľoval rezort nedávno.

V máji tohto roka Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri kontrole zákazky na predĺženie projektu Infovek 2 skonštatoval porušenie zákona, a teda ministerstvo malo tento projekt vypovedať.

Dôvodom porušenia zákona bolo nesplnenie podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.

"Okrem iného existuje vysoká pravdepodobnosť, že ÚVO uloží ministerstvu pokutu za správny delikt vo výške päť percent zo zmluvnej ceny počas celého trvania zmluvného vzťahu, doposiaľ približne 650-tisíc eur," informoval už koncom júna rezort školstva.

Správne konanie o uložení pokuty za správny delikt začal ÚVO voči ministerstvu 20. júna.