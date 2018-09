Ústavní činitelia vedeli o účasti Slovenska na únose Vietnamca, hovorí Grendel

Grendel ako opozičný poslanec verí, že sa pravda ukáže aj vďaka vyšetrovaniu v Nemecku.

12. sep 2018 o 15:34 TASR

BRATISLAVA. Slovenská informačná služba (SIS) informovala o únose Vietnamca Trinh Xuan Thanha viacerých vysokých ústavných činiteľov hneď, ako sa dozvedela o slovenskej stope.

O samotnom únose, ku ktorému došlo v Nemecku, sa dozvedela krátko po ňom, o slovenskej stope neskôr.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po rokovaní Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS to povedal novinárom predseda výboru Gábor Grendel (OĽaNO).

SIS vedela o únose

Nekonkretizoval čas, kedy sa SIS dozvedela o možnom zapojení Slovenska do únosu Vietnamca.

Prečítajte si tiež: Politológ Tuong Vu: Vietnamci únosy nacvičovali už počas studenej vojny

"Po pár dňoch vedeli, že sa únos stal, ale nevedeli vtedy, že je tam slovenská stopa. Akonáhle SIS získala informáciu o tom, že Slovensko bolo možno zneužité alebo zapojené do zavlečenia, informovala viacerých vysokých ústavných činiteľov," uviedol Grendel. Je presvedčený, že únos je kauzou ministerstva vnútra.

Prípad ešte nie je vyšetrený, Grendel ako opozičný poslanec verí, že sa pravda ukáže.

"Verím, že vzhľadom na to, že to vyšetrujú nemecké orgány, že sa dozvieme celú pravdu o únose a bude vyšetrené aj to, či a akí vládni predstavitelia zlyhali," doplnil. Na otázku, či zlyhala SIS, odvetil, že si treba počkať na výsledky vyšetrovania.

Šéf SIS odpovedal na všetky otázky

Členom výboru podával informácie šéf SIS Anton Šafárik. Novinárom nič konkrétne nepovedal. "Odpovedal som na všetky otázky výboru," poznamenal pri odchode z rokovania.

Prečítajte si tiež: SaS považuje za výsmech, že Kaliňák je stále na slobode

Predseda Smeru-SD a bývalý premiér Robert Fico dostal otázky na únos na tlačovej konferencii v parlamente. Odpovedal tým, že všetko k prípadu už povedal.

Kauzu únosu Vietnamca Trinh Xuan Thanha vyšetrujú aj slovenské orgány činné v trestnom konaní. Prebiehajú výsluchy. Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) obvinenia v súvislosti s únosom voči svojej osobe odmieta.