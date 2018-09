Šancu na lepší Ústavný súd treba využiť viac, tvrdí Žitňanská

Návrh na zásadné riešenia Žitňanská mala, ale nenašla podporu v koalícii.

12. sep 2018 o 16:06 TASR

BRATISLAVA. Navrhované nové ústavné pravidlá pre výber ústavných sudcov nie sú zásadná reforma kreovania Ústavného súdu SR. Boli na stole, ale nenašla sa pre ne širšia zhoda.

Na stole je teda základ na diskusiu o tom, ako zvýšiť šancu na lepší Ústavný súd SR.

Šancu na lepší Ústavný súd treba využiť lepšie

Uviedla to v pléne v diskusii o novele Ústavy SR týkajúcej sa výberu kandidátov na ústavných sudcov bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

"Toto nie je návrh, ktorý by predstavoval zásadnú reformu kreovania Ústavného súdu. Nie je, tie návrhy boli na stole, ale nenašli širšiu podporu," uviedla exministerka spravodlivosti.

"Tak sa dnes rozprávame o tom, či pred kľúčovou voľbou väčšiny ústavných sudcov na 12-ročné obdobie vieme nájsť 90 hlasov pre takú právnu úpravu, ktorá bude mať zmysel, pretože zvýši šancu na to, že budeme mať lepší ústavný súd," zdôraznila Žitňanská.

Vyzdvihla procesné pravidlá výberu, napríklad vypočutie kandidátov.

Voľbu deviatich z 13 ústavných sudcov považuje za najdôležitejšiu tému tohto volebného obdobia.

"Je to asi najkľúčovejšie rozhodnutie, ktoré tento parlament v tomto volebnom období urobí. Bude určovať úroveň ústavného súdu a možno aj demokracie v nasledujúcom období," vyhlásila Žitňanská.

Podobný názor má aj jej stranícky kolega Peter Kresák (Most-Híd).

"Je to len čiastočné riešenie, ale budem sa tešiť aj z neho, lebo na to zásadné riešenie nemáme silu. Bude to posun, aj keď nie zásadný," doplnil Kresák.

Gál je spokojný, SaS chce zmeny

Za svoj návrh sa postavil aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Podľa neho zmeny budú mať pozitívny vplyv. Dodal, že najdôležitejšia bude samotná voľba kandidátov na ústavných sudcov, ktorá snemovňu čaká.

Opozícia návrhy kritizuje. "Tento zákon vnímam ako premárnenú šancu na zásadnú zmenu kreovania ústavného súdu a na lepší ústavný súd," povedal v pléne poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál.

Poslanci SaS avizujú, že sa pokúsia navrhovaný zákon upraviť pozmeňujúcimi návrhmi. Návrhy ministra Gála považujú za kozmetické.