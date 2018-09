Vassal EKO odmieta spájanie s nelegálnou skládkou, bude sa brániť

Spoločnosť spájaná s nelegálnou skládkou v Bratislave má úplne iné názory ako súd.

12. sep 2018 o 17:03 TASR

BRATISLAVA. Spoločnosť Vassal EKO, ktorá je spájaná s rozsiahlou nelegálnou skládkou odpadu v bratislavských Podunajských Biskupiciach, odmieta akúkoľvek súvislosť jej podnikania s touto skládkou.

Uviedla to vo svojom stanovisku s tým, že skládka v ich susedstve tam bola skôr, ako vznikla firma Vassal EKO.

Spor o vzniku Vassal EKO

Okresný úrad Bratislava však tvrdí, že skládka vznikla až po začatí činnosti Vassal EKO v danej lokalite.

Firma Vassal EKO reagovala na informácie občianskeho združenia (OZ) Zdravá Bratislava, podľa ktorého je pre skládku ohrozený rezervoár pitnej vody s objemom približne 10 miliárd kubických metrov.

"Spomínaná nelegálna skládka predstavuje environmentálnu záťaž z minulosti. Ide o nespochybniteľný fakt. V uvedenom sa odvolávame na verejne dostupný register environmentálnych záťaží, kde je možné naše tvrdenie verifikovať," uviedla spoločnosť.

Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy.

Rozpory v prístupe ku skládke

Podľa úradu neobstoja ani argumenty o starej environmentálnej záťaži.

"Zo snímok je jasne viditeľné, že stará environmentálna záťaž bola na úrovni okolitého terénu a bola zarastená porastom. Zároveň je zo snímok zreteľne viditeľné, že činnosť, ktorá mala za následok vznik niekoľko metrov vysokého kopca komunálneho odpadu, začala byť vykonávaná až po roku 2008, keď začala svoju činnosť v danej lokalite spoločnosť Vassal EKO," uviedol úrad.

Jediný možný prístup na túto skládku je podľa neho cez areál Vassal EKO.

Firma nesúhlasí, podľa nej nie je pravdou, že jediný prístup na skládku bol cez areál Vassal EKO.

Ako tvrdí, na skládku viedla prístupová cesta, ktorú mestská časť zahradila až koncom leta minulého roka.

"Touto cestou bolo možné neobmedzene pristupovať k skládke, a to aj motorovými vozidlami. Tvrdenie okresného úradu, že čierna skládka sa začala zväčšovať až po roku 2008, a to činnosťou našej spoločnosti, je zavádzajúce, účelové a ničím nepodložené. Ak by malo byť tvrdenie úradu pravdivé, prečo začal úrad konať až v roku 2018," konštatovala firma.

Spoločnosť sa bude brániť

Obvinenia vníma ako účelové, iniciované v rámci konkurenčného boja s cieľom zdiskreditovať spoločnosť a jej vrcholových manažérov.

"Naša spoločnosť podáva trestné oznámenia s účelom prešetriť konanie, ktorým dochádza k poškodzovaniu dobrého mena našej spoločnosti. A to nedôvodne, bez akéhokoľvek dôkazu, tým, že sa verejnosti podsúvajú nepravdivé a vykonštruované informácie," uviedla firma.

V júni deklarovala, že najneskôr do roku 2021 odstráni rozsiahlu nelegálnu skládku odpadu. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum.

Vassal EKO spolu so svojím konateľom Michalom K. čelia podľa informácií ministerstva vnútra z augusta obvineniu za pokračovací prečin podplácania.

Firma však odmieta akékoľvek obvinenia z korupcie vznesené voči firme i jej konateľovi. Podľa nej ide o "účelové obvinenia" iniciované v rámci konkurenčného boja s cieľom zdiskreditovať spoločnosť.