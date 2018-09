Gašpar má ďalší problém. Kryl, že jeho zástupca nemá previerku

Jaroslav Málik je od septembra policajným pridelencom v Belehrade. Bez konkurzu ho tam vyslal exminister Kaliňák.

13. sep 2018 o 16:39 Peter Kováč

Jaroslav Málik bol prvým viceprezidentom polície od júna 2016 do marca 2018.(Zdroj: PPZ)

BRATISLAVA. Bol druhým mužom polície, ktorý mal v prípade potreby zastupovať aj policajného exprezidenta Tibora Gašpara.

Spadala pod neho napríklad celá kriminálna polícia, či dokonca boj proti terorizmu a dostával sa k mnohým citlivým informáciám.

Bývalý prvý viceprezident polície Jaroslav Málik však až do svojho marcového odchodu z postu nemal bezpečnostnú previerku.

Ako je to možné, chce dnes skúmať súčasné vedenie polície, ktoré pripúšťa, že Málik vo funkcii videl aj to, na čo nemal oprávnenie.

„Na základe týchto zistení prezídium Policajného zboru vec postúpi ako podnet na Národný bezpečnostný úrad a na preverenie sekcii kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra,“ uviedlo pre SME komunikačné oddelenie polície.

Málikovi, ktorý je od septembra policajným pridelencom v Srbsku, hrozí pokuta od 500 do 1660 eur, ale aj zákaz činnosti.

Keďže utajované skutočnosti zrejme nevynášal, o trestný čin by nemalo ísť, no inšpekcia by mu mohla udeliť aj iný disciplinárny trest.