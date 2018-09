Nákup na obrane preverí aj Úrad pre verejné obstarávanie

Z obchodu profitovala firma, ktorej konateľom bol riaditeľ služobného úradu rezortu obrany Ján Hoľko.

13. sep 2018 o 14:05 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie si vyžiadal podklady od Ministerstva obrany SR v prípade medializovaného nákupu systému ešte z obdobia ministra Martina Glváča (Smer).

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková s tým, že ÚVO posúdi, či bol dodržaný zákon o verejnom obstarávaní.

Nákup reveruje NAKA

Ministerstvo obrany totiž podľa bývalého zamestnanca Maroša Klinčáka a nadácie Zastavme korupciu ešte v roku 2012 obstaralo systém bez verejnej súťaže a navyše za viac ako dvojnásobok trhovej cene.

Na tomto obchode profitovala najmä spoločnosť R-Sys, s.r.o., ktorej konateľom bol v tom čase súčasný riaditeľ služobného úradu rezortu obrany Ján Hoľko.

Obstaranie už posudzuje Národná kriminálna agentúra (NAKA) po tom, ako Najvyšší kontrolný úrad konštatoval na základe podkladov porušenie zákona. Rezort obrany odmieta akékoľvek pochybnosti a tvrdenia Maroša Klinčáka považujú za účelové a zavádzajúce.

"Úrad pre verejné obstarávanie na základe medializovaných informácií vo veci nákupu technológií od spoločnosti Willing, a.s. v roku 2012 sa listom obrátil na Ministerstvo obrany SR a požiadal o informáciu, či v danej veci boli zo strany rezortu vykonávané úkony v zmysle zákona o verejnom obstarávaní," uvádza stanovisko ÚVO.

Nákup systému "záznam činnosti operátorov" sa realizoval v rokoch 2012 až 2013 v celkovom objeme 1 370 000 eur.

Dodanie zabezpečila spoločnosť Willing a.s., ktorá tak urobila cez subdodávateľa R-Sys s.r.o.

Obstarávanie systému dvakrát preverila aj Sekcia kontroly na Ministerstve obrany SR. Podľa bývalého zamestnanca rezortu Maroša Klinčáka po prvej kontrole táto sekcia konštatovala, že zákon porušený nebol, no pri druhom už vydala iné stanovisko.

To hovorilo o tom, že nie je možné voči prvému rozhodnutiu podať opravný prostriedok a tak je celá záležitosť uzatvorená.

Klinčák podľa ministerstva zavádza

"Ja som si dal po prvej oficiálnej kontrole vypracovať vlastnú právnu analýzu obchodu a tá hovorila jasne, že bol porušený zákon o verejnom obstarávaní. Navyše dodnes sú tieto zmluvy v utajenom režime, pretože ministerstvo využilo zákonnú výnimku pre armádne kontrakty. Dokumenty som postúpil okrem ministra Petra Gajdoša aj Andrejovi Dankovi. Z tých istých podkladov následne Najvyšší kontrolný úrad konštatoval porušenie zákona. Čo sa presne stalo s podnetmi, ktoré som podal, naozaj neviem," doplnil Klinčák ešte v pondelok.

Ministerstvo obrany SR akékoľvek podozrenia odmieta a prezentované informácie od Klinčáka považuje za zavádzajúce.

"Pán Maroš Klinčák sa mohol so svojimi podozreniami kedykoľvek obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, čo bolo zároveň aj jeho povinnosťou. Uvedený obchod sa realizoval ešte v roku 2012 za predchádzajúceho vedenia, avšak zaujímavé je, že mu začal prekážať až v roku 2016, teda o štyri roky neskôr. A to práve v čase, keď sa dostal do sporu s priamym nadriadeným. Dovtedy štyri roky nijako nekonal, nenapísal jedinú sťažnosť a nijako neupozornil na podozrenie z netransparentného konania. Napriek tomu boli jeho podozrenia v roku 2016 riadne preverené inšpekciou Sekcie kontroly, a to dokonca opakovane. Ani v jednom prípade nedospela komisia k záveru, že by išlo o netransparentné konanie," uviedla v reakcii na Klinčákove tvrdenia pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.

"Ubezpečujeme však, že ministerstvo obrany poskytne pri vyšetrovaní plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Súčasný generálny tajomník Ministerstva obrany SR Ján Hoľko sa v spomínanom kontrakte nikdy osobne neangažoval a odmieta akékoľvek prepojenie a spájanie jeho osoby s týmto obchodom. Informácie, ktoré zazneli na tlačovej konferencii, boli zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu," doplnila Capáková.

Nadácia Zastavme korupciu a bývalý zamestnanec ministerstva obrany tiež uviedli, že obdobných zmlúv je na rezorte viac, ale nechceli ich bližšie konkretizovať, pretože k nim zatiaľ nebolo vydané stanovisko štátnych kontrolných úradov. Či ÚVO preverí aj iné armádne nákupy nie je zatiaľ známe.