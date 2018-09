Richterov rezort upraví financovanie sociálnych služieb

Ministerstvo práce má predložiť úpravu vzorcov na oprávnené náklady.

13. sep 2018 o 15:05 TASR

BRATISLAVA. Žiadne zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sa dostalo do ťažkostí nie vlastnou vinou, by nemalo byť zatvorené a žiaden klient by nemal zostať na ulici.

Deklaroval to premiér Peter Pellegrini vo štvrtok po rokovaní so zástupcami samospráv a predstaviteľmi Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb.

O každého musí byť postarané

Do 12. októbra by zároveň malo ministerstvo práce predložiť úpravu vzorcov, ktoré definujú, čo sú oprávnené náklady, čo sa má financovať a podobne.

"Urobíme všetko pre to, aby ani jedno zo zariadení, pokiaľ problém nie je spôsobený nimi samými, nebolo zatvorené, respektíve vyššie územné celky (VÚC) a mestá a obce sa postarajú o každého klienta, ktorý je dnes niekde umiestnený, nech by sa dialo čokoľvek," priblížil Pellegrini.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Potvrdili to aj samotní predsedovia VÚC aj podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ľubomír Lőrincz.

Náklady na klienta sa majú spriemerovať

Premiér zároveň skonštatoval, že do 12. októbra, keď bude zasadnutie predsedov samosprávnych krajov SK8 a zasadať bude aj ďalšie predsedníctvo ZMOS, ministerstvo práce predloží po dohode s nimi úpravu vzorcov, ktoré definujú, čo sú oprávnené náklady, čo sa má a nemá financovať.

"Toto by sme chceli potom pretaviť, ak to bude potrebné, ešte v tomto roku do legislatívy Slovenskej republiky tak, aby bola platná už pre rok 2019," dodal.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) avizoval, že vzorec bude pravdepodobne upravený tak, aby sa spriemerovali aj náklady klienta.

Úpravu vzorca podľa Anny Ghannamovej z platformy podporilo aj SK8.

"Sme radi, ak sa tento vzorec otvorí a budeme rokovať o tom, koľko stojí cena služby v tom ktorom-kraji, a budú sa brať do úvahy aj regionálne rozdiely, pretože je nevyhnutné, aby sme takto odrážali skutočnú realitu týchto nákladov," zdôraznila.

Žiadosť o doplatenie desiatich miliónov

Požiadavka neverejných poskytovateľov o doplatenie desať miliónov eur od štátu, je podľa neho zatiaľ otvorená.

Podľa Ghannamovej však zostáva faktom, že paušálne zo zákona boli zvýšené náklady pre neverejných poskytovateľov.

Sumu desať miliónov eur vyrátali členovia platformy na základe konkrétnych uzatvorených mesiacov máj a jún, kde sa podľa Ghannamovej premietli zvýšené náklady.

"Toto číslo je reálne podložené a myslím že by bolo naozaj ešte raz na zváženie dať túto mimoriadnu dotáciu, pretože čakať, kým jednotlivý individuálny poskytovateľ ohlási zánik, je podľa nášho názoru neskoro," upozornila.

ZMOS presadzuje systémové riešenie, pričom podľa Lőrincza zastupuje aj ostatných obyvateľov, nielen tých, ktorí potrebujú sociálnu službu.

"Aby náklady, ktoré mestá a obce musia vynakladať na tieto služby, boli čo najefektívnejšie, neboli prehnané a aby sme mali možnosť si aj my vybrať zariadenie alebo miesto, kde budeme financovať tieto služby do výšky, ktoré máme my v našich zariadeniach, aby sme dofinancovávali ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a ktorí už nemôžu," skonštatoval Lőrincz.

Pellegrini pripomenul, že štát od 1. januára 2018 podľa stupňa odkázanosti prispieva každému občanovi SR rovnako, bez ohľadu na to, či je v domove sociálnych služieb VÚC, mesta alebo v súkromnom zariadení.

Otázkou podľa neho je, ako je táto spravodlivosť uplatňovaná na úrovni samosprávnych krajov.

Zároveň dodal, že VÚC oproti roku 2017 zvýšili svoje rozpočty, ktoré smerujú do oblasti sociálnych služieb o viac ako 12 miliónov eur.

"Štát zasa zvýšil príspevky na oblasť poskytovania sociálnych služieb o ďalších 30 miliónov eur, doplnil premiér.