Danko plánuje okresanie poslaneckej imunity kvôli ĽSNS

Predseda parlamentu by chcel, aby poslanci neboli imunitou chránení v prípade, že by šírili antisemitizmus.

13. sep 2018 o 15:56 TASR

BRATISLAVA. Národná rada SR by sa v októbri mala zaoberať definíciou antisemitizmu.

Predložiť ju plánuje predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Hovoril o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente.

Naďalej je podľa neho v hre možnosť okresať výrokovú imunitu poslancov o antisemitské prejavy. Šéf parlamentu priznáva, že siahnuť na poslaneckú imunitu nie je ľahké, ale v tomto prípade si myslí, že je to potrebné.

Danko spomína okresanie imunity najmä v súvislosti s ĽSNS, ktorej poslanci podľa jeho slov zneužívajú imunitu na šírenie napríklad antisemitských prejavov.

"Títo poslanci pochopili, že keď majú imunitu v pléne, môžu rozprávať čokoľvek," poznamenal.

Predseda parlamentu by chcel, aby poslanci neboli imunitou chránení v prípade, že by šírili antisemitizmus, urážali iné štáty, národnosti či útočili na holokaust. "Mohli by sme sa zhodnúť, že keď niekto šíri takéto myšlienky, tak to nie je v poriadku," doplnil Danko.

V súvislosti s "kotlebovcami" hovoril v posledných dňoch aj o potrebe antifašistických opatrení.

O antifašistických opatreniach hovorili traja najvyšší ústavní činitelia prezident Andrej Kiska, šéf parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini s predstaviteľmi politických a spoločenských inštitúcií na diskusii v Banskej Bystrici. Zhodli sa na ich potrebe.