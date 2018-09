OĽaNO chce zvýšiť platy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek

Sestier vo veku medzi 50 až 60 rokov je 8500 a vo veku nad 60 rokov je 2250.

13. sep 2018 o 16:13 (aktualizované 13. sep 2018 o 17:23) TASR

BRATISLAVA. Odchod sestier a pôrodných asistentiek spôsobuje ich nedostatok v slovenskom zdravotníctve.

Upozornilo na to opozičné hnutie OĽaNO, ktoré preto navrhuje zvýšenie ich platov. To by malo podľa neho "priamy dopad na ich zastabilizovanie".

Motivovať sestry k návratu

Na tlačovej konferencii vo štvrtok o tom informovali poslanci Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí, Elena Červeňáková a Alan Suchánek (všetci OĽaNO).

"Predpokladáme, že táto zmena by mohla zastabilizovať sestry a pôrodné asistentky, aby neodchádzali z ústavných zdravotníckych zariadení a mohla by motivovať aj skupinu slovenských sestier, ktoré pracujú v zahraničí, a ktoré by sa vrátili naspäť domov a tiež mladé sestry, ktoré odchádzajú do zahraničia," dodalo OĽaNO.

"Ak nepristúpime na reálne, dlhodobé a strategické zmeny v zdravotníctve, ktoré sa budú dotýkať ľudských zdrojov a nielen investícií do materiálovo-technického zabezpečenia budov zdravotníckych zariadení, môže dôjsť k naplneniu takého scenára, že sa nebude mať kto postarať o našich pacientov," uviedla Červeňáková.

Sestier nad 50 rokov je jedna tretina

Podľa opozičnej poslankyne síce zamestnávatelia "deklarujú, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené", no Červeňáková sa pýta "dokedy" a "za akých podmienok".

"V súčasnosti podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pracuje v zdravotníctve 31 000 zdravotných sestier. Sestier, ktoré majú 50 rokov a viac, je jedna tretina," uviedla.

Pripomenula, že sestier vo veku medzi 50 až 60 rokov je 8500 a vo veku nad 60 rokov je 2250.

"To znamená, že o desať rokov nám odíde dokopy 10.750 sestier a o štyri roky nám odíde 6000 sestier 55-ročných a starších," zhodnotila.

Šéfka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová vyzvala všetkých poslancov, bez ohľadu na to, do ktorého klubu patria, aby si uvedomili, čo v budúcnosti prinesie neriešenie tejto problematiky.

Mzdy sa zvyšujú aj v iných odvetviach

Návrh vníma pozitívne aj Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA).

"Ak sa zvyšuje mzda v iných odvetviach, zaslúžia si lepšie ohodnotenie zvlášť tí, ktorí sa starajú o zdravie a životy občanov SR. A nebudú musieť od pacientov odchádzať do zahraničia či za montážny pás," povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

Kalavská rokuje s Kažimírom

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská uviedla, že o zvýšení platu pre sestry a pôrodné asistentky sa už rokovalo.

"Ja si plne uvedomujem, že treba niečo robiť s platmi sestier, ale aj iných zdravotníckych pracovníkov, čiže sa nám to javí tak, že by sme v priebehu dvoch rokov zvýšili plat o desať percent sestrám aj zdravotníckym pracovníkom," zhrnula.

Ministerstvo podľa Kalavskej "aktívne rokuje s Ministerstvo financií o navýšení tarifných miezd nelekárskych povolaní."

Nedostatok sestier nie je len problémom Slovenska, ale aj iných krajín Európy. Rezort zdravotníctva preto rokoval s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, aby sa zjednodušil prístup sestier zo zahraničia na slovenský trh.

"Do praxe sme uviedli mnohé opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu pracovných podmienok sestier vo všetkých zdravotníckych zariadeniach," uzatvorila šéfka zdravotníckeho rezortu.