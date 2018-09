Slovenská diplomacia nevyhostí ruských diplomatov a neospravedlní sa za únos

Prvoradým cieľom je poslať jasné posolstvo, že podobné kroky sú neprijateľné.

13. sep 2018 o 17:32 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR zatiaľ nepovedalo, či Slovensko vyhostí ruských diplomatov na základe nových informácií britských úradov, ktoré identifikovali útočníkov v kauze Skripaľ.

Na Hodine otázok sa na to pýtal poslanec Gábor Grendel (OĽaNO), za ministra zahraničia Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) odpovedal minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).

Hľadá sa najefektívnejší nástroj nesúhlasu

Podľa rezortu diplomacie ide o závažné informácie, ministerstvo ich analyzuje. Slovensko svoj postup konzultuje predovšetkým so Spojeným kráľovstvom.

"Prvoradým cieľom je poslať jasné posolstvo, že podobné kroky sú neprijateľné a vinníci majú byť braní na zodpovednosť. Diplomacia ponúka širokú škálu nástrojov, zvažujeme, ktorý z nich bude najefektívnejší," prečítal Kažimír.

Po marcovej otrave sa 19 krajín Európskej únie rozhodlo vypovedať ruských diplomatov. Slovensko k takémuto kroku nepristúpilo, povolalo však slovenského veľvyslanca v Moskve Petra Priputena na konzultácie.

Priputen sa v druhej polovici apríla vrátil späť do Moskvy. Podľa šéfa tlačového oddelenia ministerstva zahraničia Igora Skočeka to bolo v čase, keď svojich veľvyslancov do Ruska vrátila EÚ a ďalších jej sedem členských krajín.

Nepravdivé údaje o prelete

Kažimír za Lajčáka odpovedal aj na otázku týkajúcu sa únosu vietnamského občana.

Martin Klus z SaS sa pýtal, či a keď, tak kedy a v akej podobe sa ministerstvo zahraničných vecí plánuje ospravedlniť poľskej strane, prípadne aj ďalším krajinám, cez ktoré sa prelet uskutočnil, za uvedenie do omylu v súvislosti s nepravdivým zdôvodnením preletu z 26. 6. 2017: "Preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska".

"Rezort zahraničných vecí vedome neuvádzal žiadneho zo svojich partnerov do omylu," vyhlásil Kažimír, ktorý čítal odpoveď rezortu diplomacie.

Zdôraznil, že vyšetrovanie sa ešte neskončilo. Rezort zvažuje kroky, ale v súčasnosti sa neplánuje ospravedlniť.