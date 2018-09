Anonymné trestné oznámenia sa majú zrušiť, opozícia v tom vidí korupciu

Koaličná novela Trestného poriadku môže sťažiť boj proti korupcii.

13. sep 2018 o 21:02 TASR

BRATISLAVA. Koaličná novela Trestného poriadku môže sťažiť boj proti korupcii. Myslí si to opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS), ktorý v pléne k tomuto návrhu vystúpil na záver tretieho rokovacieho dňa 34. schôdze.

Právna norma z dielne Miroslava Číža, Dušana Jarjabka (obaja Smer-SD), Eleméra Jakaba, Irén Sárközy (obaja Most-Híd), Magdalény Kuciaňovej a Radovana Baláža (obaja SNS) hovorí, že orgány činné v trestnom konaní viac nemajú byť povinné vybavovať anonymné podnety, a že trestné oznámenie viac nebude možné podať anonymne.

Dostál: Zákon na ochranu korupcie

Za anonymné podanie sa má považovať aj také, ktoré je označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa.

"My ideme vytvárať špeciálny režim pre anonymné trestné oznámenia, kde dôvodov pre ich odloženie nebude ich obsah, ale skutočnosť, že sú anonymné, alebo údaje o oznamovateľovi sú neúplné. Aký to bude mať praktický dopad? Je to zákon na ochranu korupcie," myslí si Dostál.

Anonymné trestné oznámenia podľa neho nezvyknú ľudia dávať, keď im vykradnú byt, ale vo zvýšenej miere práve v situácii, keď sa dozvedia o korupcii, alebo inom zneužívaní moci verejnými činiteľmi.

"Na Generálnej prokuratúre SR, ministerstve spravodlivosti, úrade vlády a ďalších verejných inštitúciách existujú protikorupčné telefonické a e-mailové linky, ktoré umožňujú občanom ohlásiť podozrenie z korupčného správania aj anonymným spôsobom. Tieto linky umožňujú ľudom nahlásiť trestnú činnosť, korupčné konanie. Inštitúcie na túto činnosť vyzývajú, ale vy vlastne návrhom zákona hovoríte, že to môžeme hádzať do koša," upozornil Dostál.

Jarjabek: Anonym je svinstvo

Podľa neho tento návrh nie je nasmerovaný na ochranu tých, ktorí chcú nahlásiť korupciu.

Oponoval mu však Jarjabek.

"Anonym je svinstvo. Pre mňa je to čosi, čo sa nedá zdôvodniť. Predstavte si, že príde na mňa anonym, napríklad, že som vykradol banku. Polícia ma vyšetruje, som podozrivý. Po pol roku sa ale ukáže, že je to omyl, že sa skutok nestal. Koho ja mám žalovať za poškodenie dobrého mena? Nepomôže mi nikto," zdôvodnil Jarjabek, prečo je potrebné tento zákon prijať.

Koaličný návrh hovorí, že ak to orgán činný v trestnom konaní alebo súd považuje za potrebné, môže anonymné podanie odstúpiť na prešetrenie jeho obsahu príslušnému orgánu verejnej moci, vykonať vlastné šetrenie, alebo ho môže založiť do spisu v trestnej veci, s ktorou obsah anonymného podania súvisí.

Novela má posilniť ozhodovaciu činnosť orgánov

Súčasný Trestný poriadok hovorí, že prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Koaliční poslanci tvrdia, že chcú svojou novelou posilniť vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri anonymných podaniach.

Poslanci budú v rokovaní o ďalších návrhoch zákonov pokračovať v piatok (14.9.). O prediskutovaných návrhoch však hlasovať nebudú. Poslanci tak urobia až v utorok večer o 17. hodine.