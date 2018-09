Do Svetového dňa upratovania sa zapoja aj slovenské mestá

Tohtoročná kampaň sa začne na Novom Zélande.

14. sep 2018 o 12:25 TASR

BRATISLAVA. Milióny dobrovoľníkov v 150 krajinách sveta vrátane Slovenska sa 15. septembra zapojí do čistenia miest, brehov riek a prírody počas jedného dňa.

Akcia s názvom Svetový deň upratovania pripadá na 15. septembra a vznikla v roku 2008 v Estónsku. Na Slovensku sa uskutoční pod názvom Upracme (si) Slovensko.

Slovenský portál venovaný tomuto dňu v piatok informoval, že zatiaľ má organizátorov v mestách Banská Štiavnica, Bratislava, Brezno, Holíč, Hviezdoslavov, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Rabča, Senec, Snina, Stupava, Šahy, Šútovo, Trnava, Turany a Zázrivá.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zároveň vyzval, aby sa 15. septembra zapojili dvoma jednoduchými spôsobmi - buď prídu na podujatie vo svojom okolí, alebo pôjdu na prechádzku a pozbierajú odpadky do tašky a odfotografujú sa s nimi.

Prečítajte si tiež: Ústavný súd podporil zákon o odpadoch, za ktorý musia platiť aj deti

Tohtoročná kampaň sa začne na Novom Zélande o 10:00 h miestneho času a bude sledovať pohyb Zeme okolo Slnka, aby sa pokrylo všetkých 24 časových zón a akcia sa skončila na Havajských ostrovoch.

Svetový deň upratovania vzišiel zo spontánnej národnej iniciatívy v Estónsku, kde sa v roku 2008 v rámci akcie Spravme to (Let's Do it) zapojilo 50 000 obyvateľov.

Tí vyčistili za päť hodín celé Estónsko. Odvtedy sa model "jedna krajina za jeden deň" rozšíril po celom svete.