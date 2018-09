NAKA zasahovala v Nitre, dvaja zadržaní majú mať blízko k extrémizmu

NAKA zasahovala v Nitre pre násilnú trestnú činnosť.

15. sep 2018 o 16:01 TASR

BRATISLAVA. Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali vo štvrtok (13.9.) podvečer v Nitre tri osoby pre násilnú trestnú činnosť. Tej sa mali dopustiť za účelom majetkového prospechu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že v piatok (14.9.) vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky Bratislava obvinil bratov Michala S. a Dušana S. spolu s Vladimírom B.

"Vyšetrovateľ podal prokurátorovi podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd," podotkol Slivka.

Na prípad upozornil v sobotu portál Aktuality.sk, podľa ktorého bratia Michal a Dušan S. sú spájaní s nitrianskou neonacistickou scénou.

"Jeden z nich kandidoval za kotlebovcov a bol aktívny v nitrianskom kartárskom klube Walhala, ktorého členovia zaútočili na návštevníkov podniku Mariatchi, čo je zachytené na známom videu," píše portál.

Zároveň poukázal na to, že Michala S. Špecializovaný trestný súd vlani odsúdil za to, že v máji 2017 na terase rodinného domu v Nitre vyvesil dve zástavy, jednu červenú s bielym kruhom a s hákovým krížom, druhú čiernu so znakom SS.