Dostál: Zákaz zverejňovať prieskumy je ústavne sporný

Dostál nevidí na zákaz prieskumov legitímny dôvod.

15. sep 2018 o 18:34 SITA

BRATISLAVA. Zákaz zverejňovania prieskumov je ústavne sporný a vecne škodlivý zásah do slobodného šírenia informácií v predvolebnom období.

Povedal to predseda Občianskej konzervatívnej strany a poslanec Ondrej Dostál.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zverejňovanie prieskumov

Zákon o volebnej kampani stanovuje, že v čase 14 dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

„V dôsledku tohto zákonného zákazu zverejnené prieskumy nezachytili pred voľbami v marci 2016 nástup Kotlebovej ĽSNS a Kollárovej Sme rodina," povedal Dostál.

Obe strany sa podľa Dostála dostali do parlamentu, hoci podľa posledných zverejnených prieskumov mali menej ako päť percent.

Dostál tvrdí, že v období 14-dňového moratória na zverejňovanie prieskumov sa pritom už šírili informácie o rastúcich preferenciách kotlebovcov zistených v prieskumoch, ktorých výsledky však už nebolo možné zverejniť.

"Na takýto zákaz nevidíme žiadny legitímny dôvod,“ vysvetlil Dostál, jeden z navrhovateľov novely, ktorej cieľom je zrušiť zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov 14 dní pred voľbami.

Ochrana práv a slobôd

Návrh predkladá spolu s kolegami z poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Petrom Osuským a Martinom Klusom.

„Zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov nie je opatrením v demokratickej spoločnosti nevyhnutným na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti, ako to predpokladá ústava,“ konštatuje Osuský.

Dostál argumentuje aj tým, že volebné zákony pre jednotlivé typy volieb v minulosti takýto zákaz neobsahovali:

Prečítajte si tiež: SaS chce zrušiť dvojtýždňové moratórium na volebné prieskumy

„Predchádzajúce zákony o voľbách do NR SR a o voľbách do Európskeho parlamentu zakazovali zverejňovanie výsledkov prieskumov iba v deň volieb. Zákon o voľbe prezidenta zakazoval zverejňovanie výsledkov prieskumov tri dni pred termínom volieb a zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí sedem dní pred termínom volieb. Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov vo vzťahu ku zverejňovaniu výsledkov volebných prieskumov neobsahoval vôbec žiadne obmedzenia,“ uviedol.



Poslanecký návrh novely predpokladá, že zákaz zverejňovania prieskumov by sa mal obmedziť len na samotný deň volieb.

Jesenných komunálnych volieb by sa zmena v prípade schválenia zákona už nedotkla, lebo účinnosť zákona je navrhnutá na 1. januára 2019.

Pre prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu by však už tento zákaz platiť nemusel, informoval Dostál v tlačovej správe.