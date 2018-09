V kauze vraždy Duckého nemajú úrady žiadne informácie

Ukrajinské orgány naďalej pokračujú v trestnom konaní.

16. sep 2018 o 10:01 TASR

BRATISLAVA, Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní naďalej pokračujú v trestnom konaní voči Olegovi T. K. v kauze vraždy exministra hospodárstva a bývalého predstaviteľa Slovenského plynárenského priemyslu Jána Duckého, ale prípad nie je stále po dlhých rokoch uzavretý.

"Ku dnešnému dňu Ministerstvo spravodlivosti nemá aktuálnu informáciu zo strany Generálnej prokuratúry Ukrajiny v tejto kauze," uviedla v piatok (14.9.) pre TASR hovorkyňa slovenského rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.

Stíhajú ho na Ukrajine

Oleg T. K. je už takmer desať rokov na Ukrajine. Slovenská strana celý prípad postúpila a spisový materiál zaslala ukrajinským justičným orgánom, keďže sa obžalovaný nedostavoval na pojednávania nižšieho bratislavského súdu.

Slovenské justičné orgány by mohli v zmysle paragrafu 529 odseku 5 Trestného poriadku pokračovať v trestnom stíhaní alebo nariadiť výkon trestu, ak by dožiadaný štát oznámil, že vo veci nebude konať, alebo dodatočne odvolal svoje rozhodnutie o prevzatí veci, alebo by oznámil, že v konaní nebude pokračovať.

GP Ukrajiny prevzala trestné konanie voči Olegovi T. K. koncom leta 2010. Príslušné justičné orgány však slovenskú stranu nemuseli konkrétne informovať, pretože išlo a ide o vnútroštátne trestné konanie Ukrajiny.

Okresný súd Bratislava I začiatkom júla 2010 nechal úradne preložiť do ukrajinského jazyka potrebné listiny.

Išlo o veľmi rozsiahly spisový materiál. Ministerstvo spravodlivosti predtým súhlasilo s podaním žiadosti o odovzdanie trestného konania vedeného na území SR proti Olegovi T. K. pre trestné činy vraždy a nedovoleného ozbrojovania.

Obžalovaný z vraždy Duckého

Okresný súd Bratislava I začiatkom októbra 2008 odročil na neurčito hlavné pojednávanie s obžalovaným Olegom T. K. Súd vtedy prerušil trestné stíhanie.

Na návrh prokuratúry navrhoval konanie proti ujdenému, keďže Oleg T. K. sa na pojednávania nedostavoval a jeho slovenský právny zástupca Andrej Lehoťan bol s ním len v sporadickom telefonickom kontakte.

Na splnenie tejto podmienky sa musela najskôr využiť možnosť postúpenia trestnej veci orgánom štátu, v ktorom je obžalovaný.

Olega T. K. začiatkom leta 2007 slovenská prokuratúra opäť obžalovala z vraždy Duckého.

Zastreleného ho našli 11. januára 1999 vo vchode panelového domu na Bajzovej ulici č. 12 v Bratislave. Bol zastrelený štyrmi strelami z pištole kalibru 7,65 mm. Oleg T. K. obvinenia viackrát poprel.