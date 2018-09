Sulík: Asi sa nám mafia snažila natlačiť do strany

SaS vymenila dvoch detvianskych predsedov.

16. sep 2018 o 15:45 Roman Cuprik

Za jeden polrok strana SaS vymenila dvoch svojich okresných predsedov v Detve pre korupčné škandály a mafiánske praktiky. Prvý Roman Vrťo odišiel v januári po škandále z agrodotáciami. Druhý Marek Jaďuď, ktorý šéfoval, hoci ani nebol členom strany, odišiel v stredu 12. septembra. Bloger Radovan Bránik predtým upozornil, že Jaďuď bol súdne trestaný za ničenie majetku konkurenčnej IT firmy. Predseda SaS Richard Sulík hovorí, že na Detvu si už dajú pozor.

Ako sa mohlo stať, že ste si za okresného predsedu SaS vybrali právoplatne odsúdeného človeka Mareka Jaďuďa?

"Stalo sa to preto, lebo nám otvorene klamal, že je bezúhonný. Nie všetko sa dá dohľadať a overiť. Jedno súdne rozhodnutie s jeho menom sme našli, ale zistili sme, že to je len menovec. Bolo mi povedané, že toto druhé rozhodnutie sa vraj nedalo nájsť. Možno hodinu po zverejnení blogu som si to prečítal a rozposlal mojim kolegom v republikovej rade návrh na uznesenie, aby sme zbavili pána Jaďuďa funkcie. Do ďalšej hodiny mi poslali vyjadrenie a potom prestal byť naším okresným predsedom.“