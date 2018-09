Hrnčiar: Kiska používa funkciu pre svoju politickú budúcnosť

Ak sa Kiska rozhodne založiť politickú stranu, Most- Híd to bude rešpektovať.

16. sep 2018 o 15:22 TASR

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska používa svoju funkciu pre svoju politickú budúcnosť. Ak sa rozhodne založiť politickú stranu, strana Most- Híd to bude rešpektovať.

V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd).

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vníma prípadný vznik Kiskovej strany pozitívne, pretože by to SaS nedovolilo "zaspať na vavrínoch".

Rozhodnutie Kisku budú rešpektovať

"Zaznamenali ste z našej strany nejakú hysterickú alebo akúkoľvek reakciu buď na zverejnený prieskum, alebo na to, že pán prezident ohlásil stranu? Ak naňho začal niekto útočiť, tak to boli kolegovia z opozičných strán, z KDH, OĽaNO a SaS," reagoval Hrnčiar na prieskum, podľa ktorého by 30 percent voličov Mosta-Híd mohlo podporiť stranu Kisku.

Most-Híd podľa Hrnčiara absolútne rešpektuje prípadné založenie strany prezidentom.

Strana sa nezaoberá preferenciami, chce dokončiť volebné obdobie, schváliť dvojitý daňový bonus pre deti a "dotiahnuť" pripravené zákony, aby sa mala čím odprezentovať a zabojovať o voliča.

Ďuriš Nicholsonová nevidí súvislosť medzi prezidentom a napríklad lídrom niektorej politickej strany alebo premiérom.

"Nemyslím si, že sa dá medzi to dať 'rovnítko', pretože prezident je funkcia reprezentatívna," skonštatovala. Vyhlásila, že hodnotiace správy prezidenta vždy veľmi dobre pomenujú problém, ale nedávajú riešenia.

"Keď ste lídrom opozičnej strany, musíte prichádzať aj s tými riešeniami. Ja som pána Kisku v takejto polohe ešte nevidela, preto sa neviem vyjadriť k tomu, aký bude líder a aká bude jeho strana," dodala.

Hrnčiar kritizoval prezidenta

Podľa Hrnčiara prezident používa prezidentskú funkciu na svoju politickú budúcnosť, čoho dôkazom je aj stretnutie, ktoré teraz zorganizoval v súvislosti s voľbou ústavných sudcov.

"To už vnímame čisto ako jeho politickú aktivitu," tvrdí podpredseda parlamentu, s tým, že ide o prezidentovu kampaň.

Ďuriš Nicholsonová si myslí, že podobne postupovali aj iní politici, pričom je to situácia, ktorá je neovplyvniteľná.

"Je to prezident, má právo sa stretávať a ako s tým naloží, tak s tým naloží. Ja nevidím súvis medzi tým, rozprávať sa s nejakými deťmi na námestiach a potom vstúpiť do toho ringu," povedala.

Ďuriš Nicholsonová dodala, že prípadnú novú stranu vníma pozitívne, lebo nedovolí SaS "zaspať na vavrínoch" tak, ako sa to už nejednej strane stalo.