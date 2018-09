Opozícia sa zhodla, na voľbe do Ústavného súdu ústavnou väčšinou

Zmena Ústavy a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov sú v 2. čítaní.

17. sep 2018 o 20:12 TASR

BRATISLAVA. Opozičné SaS, OĽaNO a Sme rodina sa zhodujú, že kandidáti na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR by sa mali v parlamente voliť ústavnou väčšinou.

Ich predstavitelia to uviedli po pondelkovom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Okrem toho však majú rozličné návrhy a podmienky.

Hnutie Sme rodina by napríklad podľa slov jeho predsedu Borisa Kollára bolo ochotné prijať kompromis, aby v druhom kole už na zvolenie kandidáta stačilo 76 hlasov. Dôležitá je pre nich naopak cyklickosť voľby.

Tá má zabezpečiť, aby o väčšine ústavných sudcov nerozhodoval jeden parlament. Pri najbližšej voľbe by si preto zvolení sudcovia mohli napríklad vylosovať dĺžku svojho funkčného obdobia.

S cyklickosťou súhlasí aj hnutie OĽaNO. Zdôraznilo však, že nesmie ísť o alternatívu k voľbe ústavnou väčšinou. Zároveň by už chcelo hovoriť o konkrétnych kandidátoch. "Opozícia už ukázala, že je schopná sa dohodnúť, ak je kandidát kvalitný. Udialo sa tak napríklad pri voľbe viceguvernéra NBS. Koalícia zatiaľ nepreukázala ochotu rokovať o možných kandidátoch, čo podľa nás znamená, že sa nechce dohodnúť a chce si len zabezpečiť beztrestnosť," povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Eduard Heger (OĽaNO).

Cyklickosť voľby nie je úplné riešenie ani podľa SaS. "Pri cyklickej voľbe je problémom, že by si koalícia zvolila 12 sudcov, aj keď niektorých na kratšie obdobie," myslí si poslanec NRSR Alojz Baránik (SaS). Ten zároveň zdôraznil, že existujú aj iné požiadavky než kvórum - napríklad, aby bola voľba verejná.

Liberáli preto navrhujú aj nový spôsob voľby, ktorý by podľa nich zabezpečil účasť opozície. "Dala by sa uplatniť metóda, že každý poslanec by mal iba jeden hlas. Keď volíme troch sudcov a každý má iba jeden hlas, opozícia sa dokáže dohodnúť a aspoň jedného z nich si zvoliť," opísal predseda SaS Richard Sulík. Táto metóda by podľa neho mohla fungovať aj pri voľbe iných funkcionárov. Podľa svojich slov ju navrhol aj ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi(Most-Híd).

Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov ÚS SR sú v druhom čítaní. Na zmenu ústavy bude koalícia potrebovať aj podporu opozície. Novely predložil minister spravodlivosti Gál, predchádzajú veľkej personálnej obmene ÚS SR. Gál upozorňuje, že pokiaľ sa parlament na zmene pravidiel nedohodne, deväť z celkovo 13 ústavných sudcov, ktorým sa vo februári 2019 končí funkčné obdobie, sa bude voliť po starom.

Prezident sa vo štvrtok stretne s koaličnými stranami. Už v minulosti sa vyjadril, že návrh z dielne ministerstva spravodlivosti považuje za podpriemerný a podmienku zvýšenia veku na 45 rokov dokonca za škodlivú. Hlava štátu upozornila, že návrh, okrem iného, nerieši ani súčasný stav, keď jeden parlament a jeden prezident má voliť až dve tretiny sudcov.