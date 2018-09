Sibyla: Verím, že Kiska urobí niečo, čo pomôže odsunúť Smer a SNS

Do Progresívneho Slovenska vstúpil Pavel Sibyla z nadácie Zastavme korupciu.

18. sep 2018 o 11:03 Lucia Krbatová

Aký máte názor na spoluprácu Progresívneho Slovenska a strany Andreja Kisku, o ktorej sa čoraz častejšie hovorí? Boli by ste za zlúčenie?

Pavel Sibyla Je vyštudovaný historik. Pracoval ako novinár v týždenníku Trend. Nakrátko pracoval pre prezidenta Andreja Kisku ako šéf domáceho oddelenia v Prezidentskom paláci. Po necelom roku prešiel do Nadácie Zastavme korupciu, kde sa stal výkonným riaditeľom. Z nadácie odišiel a vstúpil do Progresívneho Slovenska.

"Nevieme naisto, či bude nejaká Kiskova strana. Z kuloárov zaznievajú nejaké mená, kto by v prípadnej strane mal byť a na základe toho sa zdá, že pôjde skôr o pravicovú stranu. Ja idem do Progresívneho Slovenska aj preto, že je to skôr strana od stredu naľavo. Pre mňa, ako pre človeka od stredu do ľava, by to bolo otázne, či sa spájať. Ale rozhodnú o tom členovia PS, nie Sibyla, Štefunko alebo Truban. Každopádne spolupráca týchto dvoch strán by bola veľmi žiaduca, lebo všetci si želáme, aby Andrej Kiska zostal v politike. Pre mňa osobne je dôležité, aby hodnoty, ktoré Progresívne Slovensko predstavuje, zostali zachované."

Ak by zostali zachované, robilo by vy vám zlúčenie a prípadný zánik značky Progresívne Slovensko problém?

"Ak by hodnoty boli zachované, vytvára sa priestor na debatu o tom, čo ďalej. Do veľkej miery budú mať čo do tejto debaty hovoriť aktuálne preferencie strán. Ak budú v prípade Progresívneho Slovenska dostatočne vysoké, otázka spájania bude menej naliehavá. Slovenskí voliči snívajú dlhé roky o tom, že budú mať na výber z niekoľkých veľmi dobrých strán a nebudú musieť voliť menšie zlo."