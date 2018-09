Black Hawky vyzbroja len základnými guľometmi. Stále potrebujú miliónové investície

Prvé štyri stroje už armáda má, zvyšných päť má prísť v budúcom roku.

17. sep 2018 o 19:05 Peter Kováč

BRATISLAVA. Vrtuľníky Black Hawk za viac ako štvrť miliardy eur, ktoré pre armádu nakúpil ešte exminister obrany Martin Glváč zo Smeru, by už nemali byť úplne bezbranné. Aj keď prvé štyri z nich už prišli na Slovensko „holé“, teda bez toho, žeby boli schopné čo i len vystreliť, v najbližších mesiacoch sa to má zmeniť.

Doplniť ich majú tak, aby sa v prípade konfliktnej situácie dokázali aspoň nevyhnutne brániť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Bol podpísaný dodatok k zmluve a v krátkom čase budú doplnené o guľomety a ďalšiu výbavu,“ avizoval minister obrany Peter Gajdoš z SNS vo víkendovej relácii TA3 V politike.

Prečítajte si tiež: Upozornil na miliónový biznis Výboha a Hoľka s armádou

Ráta sa pritom s vyzbrojením všetkých deviatich vrtuľníkov, ktoré má dostať armáda. Kým štyri z nich už na Slovensko prišli, zvyšných päť má doraziť budúci rok. Každý stroj má podľa najnovšieho dodatku dostať pár guľometov s príslušenstvom (po jednom z pravej aj ľavej strany stroja), ale aj muníciu a vybavenie na údržbu týchto systémov.

Rotačné guľomety, ktoré za minútu dokážu vystreliť dve- až šesťtisíc rán, označovali odborníci od ohlásenia kontraktu pred troma rokmi za nevyhnutné minimum výbavy, s akou by mala armáda dostať nové vrtuľníky.

„Palubné guľomety je možné efektívne využiť na obranu vrtuľníka a jeho posádky,“ upozornil Ondrej Rajkovič z českého servera armadninoviny.cz.

Do chvíle, kým vrtuľníky nemajú takéto zbrane a ani obranné systémy, by bolo podľa neho zbytočným rizikom nasadzovať ich do nejakého vojenského zásahu nielen v zahraničí, ale aj na domácom území. Vrtuľníky bez takejto výbavy by sa totiž prakticky nemali ako brániť.

„Dovybavenie Black Hawkov je, samozrejme, dôležitá vec, pretože ich potrebujeme mať iné ako holé železo, ktoré k nám prišlo,“ pridáva sa obranný analytik Jaroslav Naď zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

Zbrojenie bude stáť desiatky miliónov