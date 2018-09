Zbierka Biela pastelka pomôže nevidiacim už tento piatok

Dobrovoľníci s pokladničkami budú darcom v asi 300 mestách a obciach rozdávať spinky v tvare bielej pastelky.

18. sep 2018 o 14:45 SITA

BRATISLAVA. Ulice asi 300 slovenských miest a obcí opäť zaplavia dobrovoľníci s pokladničkami, ktorí budú darcom rozdávať spinky v tvare bielej pastelky za ich príspevky pre slabozrakých a nevidiacich. Hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018 bude v piatok 21. septembra.

Okrem zbierania finančných príspevkov sa zameria aj na šírenie informácií o živote nevidiacich, chýbať nebude ani kultúrny program.

Ako informovala Dušana Blašková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá zbierku organizuje, hlavnou tohtoročnou témou Bielej pastelky je každodenný život nevidiacich a slabozrakých. Ambasádorkou zbierky je tento rok moderátorka Adela Vinczeová.

Každodennosť so zrakovým postihnutím priblížia verejnosti informačné stánky v Bratislave, Trnave, Topoľčanoch, Žiline, Martine, Poprade, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici.

Ľudia si budú môcť vyskúšať napríklad simulačné okuliare, chôdzu s bielu palicou, písanie a čítanie v Braillovom písme, prezrieť su budú môcť rôzne kompenzačné a optické pomôcky.

Hlavné podujatie Bielej pastelky sa uskutoční v centre Eurovea v Bratislave.

„Hlavný zbierkový deň je jednou z príležitostí, keď sa široká verejnosť môže presvedčiť, že aj s vážnym poškodením zraku sa dá žiť samostatne a plnohodnotne,“ zdôraznil predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka.

Ako uviedla koordinátorka Bielej pastelky Hana Cápayová, zbierka trvá celý rok. Výnos z nej sa použije na financovanie špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, kurzov Braillovho písma a ďalších špecializovaných kurzov

. Financie použije aj na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím, odstraňovanie bariér alebo na rôzne integračné aktivity. Zameria sa aj na oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Výnos zbierky každým rokom narastá, vlani sa počas hlavného zbierkového dňa podarilo vyzbierať vyše 140-tisíc eur.

Počas hlavného zbierkového dňa je možné prispieť dobrovoľníkom do pokladničiek, no až do konca roka možno pomôcť zrakovo postihnutým napríklad zaslaním SMS v hodnote dve eurá na číslo 820 v sieti všetkých slovenských operátorov, do stacionárnych pokladničiek umiestnených v rôznych inštitúciách alebo online cez stránku www.bielapastelka.sk .