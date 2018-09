Imrecze čelí kauze, no stále je v okruhu možných náhradníkov Kažimíra

Guvernér NBS nevylúčil skorší odchod.

18. sep 2018 o 19:07 Lucia Krbatová

Šéf Finačnej správy František Imrecze patrí k tým, ktorí by mohli nahradiť vo funkcii ministra Petra Kažimíra zo Smeru.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Predčasný koniec guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha by pre Smer znamenal popri súčasnom hľadaní prezidentského kandidáta aj riešenie novej personálnej otázky – kto sa stane novým ministrom financií.

Makúch sám naznačil, že vo funkcii môže skončiť skôr než v roku 2021, keď mu oficiálne uplynie funkčné obdobie.

Viaceré zdroje denníku SME opakovane potvrdili, že na poste guvernéra NBS ho vystrieda súčasný minister financií Peter Kažimír zo Smeru. Udiať by sa to podľa niektorých členov Smeru mohlo už do konca tohto roka.

V médiách sa už dlhšie špekuluje, že novým ministrom financií po jeho odchode sa môže stať prezident finančnej správy František Imrecze.

Ten v súčasnosti čelí kauze colných podvodov, pre ktoré môže Slovensko zaplatiť do európskeho rozpočtu viac než 300 miliónov eur.

Napriek závažnej kauze Imreczeho ako Kažimírovho nástupcu podľa informácií SME nezavrhli.