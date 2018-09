Poslanci nepodporili zavedenie inštitútu partnerského spolužitia

Poslanci podporili zrušenie doterajšej povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania. Do druhého čítania prešiel koaličný návrh novely Trestného poriadku. Účelom tejto novely od poslancov za Smer, SNS a Most-Híd je posilniť vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach.

Návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), ktorý predložil Miroslav Beblavý, poslanci neposunuli do druhého čítania. Návrh rozširoval okruh informácií, ktoré by museli orgány činné v trestnom konaní poskytnúť verejnosti.

Ministerstvo kultúry by mohlo dávať umeleckým školám na projekty každoročne spolu najmenej 800-tisíc eur. Dotácie by mali mať školy garantované a závisieť majú od projektov, ktoré predložia a ktoré vyhodnotí odborná komisia. Počíta s tým novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry z dielne poslancov Smeru a SNS, ktorú parlament posunul do druhého čítania.