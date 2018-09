OĽaNO chce zabrániť šikane strán, žiada väčšiu transparentnosť

Novela stanovuje orgány strany a minimálne počty členov orgánov strán.

18. sep 2018 o 20:18 SITA

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO nemá nič proti tomu, aby sa menil zákon o politických stranách.

V utorok v rozprave v druhom čítaní o návrhu novely zákona o politických stranách to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veronika Remišová s tým, že problémom návrhu Slovenskej národnej strany (SNS) je to, ako návrh tvorila.

Zabrániť šikanovaniu opozície

Poslanci rokovaním o tomto návrhu ukončili šiesty deň rokovania 34. schôdze Národnej rady SR.

"Ak by predkladateľom šlo o zlepšenie politickej kultúry, tak by si sadli za jeden stôl aj s opozíciou a zákon by zmenili spoločne. Takto sa môže premeniť na bič na opozíciu," povedala.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zároveň Remišová predniesla pozmeňovací návrh. Ako uviedla, povinnosť politických strán predkladať evidenciu členov strany štátnemu orgánu so sebou prináša nezanedbateľné riziko zneužitia týchto informácií predstaviteľmi vládnucej moci a vytvára priestor pre potenciálnu šikanu členov opozičných strán.

Prečítajte si tiež: Poslanci nepodporili zavedenie inštitútu partnerského spolužitia

„Riešením je buď v rámci fair play zverejňovať členov všetkých strán, alebo tieto údaje nezverejňovať a neposielať Štátnej volebnej komisii, ale len evidovať," povedala.

Hnutie OĽaNO dáva koaličným poslancom na výber. Druhou možnosťou je, že strana by mala byť povinná zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam jej členov v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a dátum vzniku členstva a priebežne ho aktualizovať ku koncu každého kalendárneho mesiaca.

Príspevky od štátu na osobitnom účte

Remišová taktiež uviedla, že podmienku, že poverený zástupca strany môže v prípade malého daru do 500 eur podpisovať darovaciu zmluvu iba na základe písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany, možno považovať za prísny formalizmus, preto túto podmienku navrhuje zo zákona vypustiť.

OľaNO tiež navrhuje z dôvodu zvýšenia transparentnosti použitia finančných prostriedkov poskytovaných politickým stranám zo štátneho rozpočtu uložiť povinnosť strán viesť príspevky na osobitnom účte a zverejňovať údaje o ich použití na svojom webovom sídle.

Prečítajte si tiež: Strop pre odchod do dôchodku podporila aj časť opozície, je v druhom čítaní

Podľa navrhovanej zmeny, ktorú presadil nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý, členmi politickej strany by mohli byť všetci občania Slovenskej republiky, teda aj tí, ktorí žijú v zahraničí.

Podľa návrhu novely Slovenskej národnej strany by každá strana mala mať tiež revíznu rozhodcovskú komisiu.

Poslanci na ústavnoprávnom výbore tento týždeň presadili aj zmenu, podľa ktorej po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o rozpustení politickej strany podľa osobitného predpisu nemôže byť členom prípravného výboru, štatutárnym orgánom strany alebo členom štatutárneho orgánu strany, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany občan, ktorému bolo takéto obmedzenie uložené rozhodnutím správneho súdu.

Národná rada SR v júni posunula do druhého čítania návrh novely zákona o politických stranách a politických hnutiach. Návrh zavedie novú reguláciu pre voľby do NR SR a Európskeho parlamentu.

Podmienkou pre kandidujúce strany bude, aby strana, ktorá chce ísť do volieb, mala stanovený minimálny počet orgánov a členov.

Novela stanovuje orgány strany a minimálne počty členov orgánov strán. Zo zákona každá strana bude musieť mať revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo). Okrem toho najvyšším straníckym orgánom bude snem.

Strana tiež bude musieť mať štatutára. Každý orgán strany okrem štatutárneho bude musieť mať najmenej troch členov a výkonný deväť členov. Jeden člen nemôže byť vo viacerých orgánoch naraz.

Strany, ktoré budú chcieť kandidovať do NR SR alebo Európskeho parlamentu, budú musieť okrem zoznamu kandidátov a volebnej kaucie predložiť aj zoznam počtu členov strany.

„Ten bude musieť byť minimálne dvojnásobok počtu kandidátov zaradených na kandidačnú listinu,“ vysvetlil Tibor Bernaťák (SNS).

Prípadne strany dostanú podľa neho na výber. Ak by si nevybrali túto alternatívu, musia pred voľbami predložiť zoznam členov, ktorý je päťnásobkom najvyššieho výkonného orgánu strany.

„Keď teda výkonný orgán, ktorým je predsedníctvo, má deväť členov, strana musí predložiť pred voľbami zoznam 45 členov strany.

Navrhovaná právna úprava podľa Bernaťáka v žiadnom prípade nesleduje cieľ likvidovať politickú pluralitu, ani nijako neobmedzuje doterajšie podmienky zakladania politických strán.

V snemovni v utorok počas rokovania sedelo minimum poslancov. Väčšina prišla do pléna na hlasovanie o 17:00, keď rozhodli o mnohých návrhoch zákonov. Diskusia o návrhoch opozičných poslancov bola minimálna, prevažne rečnili len samotní predkladatelia a opoziční poslanci.

Poslanci sa zídu opäť v stredu o deviatej hodine ráno, rokovať budú o vládnom návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, o návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a tiež o novele zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

Dopoludnia o 10:30 sa uskutoční poslanecké grémium, na ktorom poslanci rozhodnú o ďalšom pokračovaní aktuálnej 34. schôdze.