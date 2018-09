Dobré ráno: Vlaky na Slovensku horia, a bude sa to opakovať

Čo sa deje v slovenských železniciach.

19. sep 2018 o 23:20 Tomáš Prokopčák, Marek Poracký

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/502295691&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Náš náhodný požiarca a kto neskoro chodí, asi mu horí vlak.

Bolo by to smiešne, keby to vlastne nebolo také smutné: za posledné týždne sa roztrhol vlak pri Leviciach, iný strhol trakčné vedenie, ďalší dymil a predvčerom rušeň vlaku z Bratislavy do Nových Zámkov rovno horel.

A to všetko v čase rozsiahlej kampane, v ktorej železnice vyzývajú ľudí, aby vymenili autá za vlaky.

Je to len nepríjemná zhoda náhod alebo majú slovenské železnice oveľa väčší problém?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Marekom Porackým.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Šéf Finančnej správy František Imrecze rezignoval. Odísť plánuje k 1. októbru. Oznámil to na konci Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ktorý sa zaoberal kauzou colných podvodov, pre ktoré môže Slovensko dostať pokutu viac než 300 miliónov eur. Imrecze tvrdí, že odstupuje preto, aby nik nezaťahoval Finančnú správu do politického boja. Špekuluje sa pritom, že práve Imrecze by mal nahradiť odchádzajúceho Petra Kažimíra na poste ministra financií.

Predaj vstupeniek na budúcoročný hokejový šampionát na Slovensku sprevádzal chaos a komplikácie. Zopakovala sa tak situácia z roku 2011. Organizátori tvrdia, že tentoraz bol problém v tlači, nie v predaji vstupeniek: vraj sa zakúpené lístky v predajniach nedali fyzicky vytlačiť.

Ministerstvo financií chce zdaniť súťaže o autá aj dovolenky, no takúto zmenu navrhuje potichu. Obchodníci o nej dokonca ani nevedeli. Rezort Petra Kažimíra navrhol zaradiť spotrebiteľské súťaže medzi hazardné hry: ich organizáciu by bolo treba nahlásiť a usporiadateľ by musel platiť 15-percentný odvod do rozpočtu.

Andrej Danko predložil parlamentu definíciu antisemitizmu. O návrhu by sa malo rokovať na októbrovej schôdzi. Dôvodom je, že absencia pojmov, akými sú antisemitizmus a holokaust, spôsobuje problémy prokuratúre i pri vyšetrovaní.

Prvočísla možno nie sú až také náhodné, ako sa nám môže na prvý pohľad zdať. Nový výskum totiž narazil na unikátny vzor v rozmiestnení prvočísel, čo platí, ak si ich predstavíte ako fyzický útvar. Vzor rozmiestnenia prvočísel sa podobá na vzor rozmiestnenia atómov v určitých prírodných kryštáloch.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.