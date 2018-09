Remišová: Ak Imrecze nevedel postrážiť finančnú správu, ako mu môžeme zveriť rozpočet?

Všetky alterntívy sú pri prezidentskom kandidátovi otvorené.

19. sep 2018 o 18:45 Lucia Krbatová

Čo myslíte, že je za rozhodnutím Františka Imreczeho odstúpiť z funkcie? Veríte jeho slovám, že sa tak rozhodol sám a že na to prišiel na výbore?

"František Imrecze tvrdí, že odstupuje preto, že nechce byť súčasťou ,politického cirkusu'. No ak pri rozsiahlych podvodoch niekto poškodzuje Slovensko a partnerov v Európskej únii, oberie občanov o stovky miliónov eur a opozícia na to upozorní, tak to nie je politizácia, ale ochrana ľudí a národných záujmov Slovenska."

“ Zvažujeme veľmi zodpovedne, či a koho podporíme v prezidentských voľbách. „ Veronika Remišová z hnutia OĽaNO

Je podľa vás nejaká šanca, že o kauze colných podvodov nevedel?

"Nechcem to hodnotiť, ale fakt je, že bývalý zamestnanec colného riaditeľstva Peter Cvik tvrdí, že je prakticky nemožné, aby sa to dialo bez vedomia a súčinnosti špičiek finančnej správy. Ale je na zodpovedných orgánoch, aby to vyšetrili a vyvodili zodpovednosť."

O Imreczem sa v Smere napriek tomu, čo sa udialo, stále hovorí ako o možnom nástupcovi Petra Kažimíra. Ani on sám to nevylúčil. Čo si o tom myslíte?