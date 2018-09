Strana by nemala mať v názve meno lídra a mala by mať riadne sídlo, navrhuje SNS

Tibora Bernaťák predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o politických stranách.

19. sep 2018 o 20:13 TASR

BRATISLAVA. Názov politickej strany alebo jej skratka by nemala obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.

Počíta s tým pozmeňujúci návrh k novele zákona o politických stranách z dielne predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka.

Právna norma má určiť limity na počet členov strán a upraviť ich fungovanie či narábanie s financiami od štátu. Poslanci o nej diskutovali v závere siedmeho rokovacieho dňa 34. schôdze parlamentu. V debate budú pokračovať aj vo štvrtok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Cieľom je zamedziť, aby bol u voličov vyvolávaný dojem vlastníctva politickej strany jedinou osobou, dojmu vplyvnejšieho postavenia takejto osoby nad ostatnými členmi strany či istému ovplyvňovaniu voliča aj počas volebného moratória, dokonca aj priamo počas hlasovania v voľbách," vysvetľuje svoj zámer Bernaťák.

Pozmeňujúci návrh má tiež prikázať stranám mať sídlo a nie iba nejakú schránku. Podľa návrhu by mal štatutárny orgán do pol roka od vzniku strany doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu. Strany by tiež na svojich webstránkach mali zverejňovať údaje o prijatej pôžičke aj s informáciami o osobe, ktorá ju poskytla. Mali by tak urobiť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Ďalší Bernaťákov pozmeňujúci návrh hovorí o daroch. Poslanec navrhuje, aby strana mohla prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak jeho hodnota od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300.000 eur. "Cieľom je zabrániť neželanej závislosti politickej strany na jednom darcovi. Štát by nemal podporovať závislosť politických strán na finančných skupinách," zdôrazňuje Bernaťák.

Poslanec tiež navrhuje, aby si strana musela zriadiť platobný účet v Štátnej pokladnici, na ktorom budú príspevky zo štátneho rozpočtu. Číslo osobitného účtu by mala strana oznámiť ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na webe. Tento účet by nemal byť rovnaký ako transparentný účet zriadený pre voľby. "Cieľom úpravy je zvýšenie transparentnosti nakladania s prostriedkami poskytnutými stranám zo štátneho rozpočtu na podporu ich činnosti," zdôvodňuje Bernaťák.

Snemovňa má okrem tohto návrhu otvorenú aj novelu zákona, ktorou sa majú zvýšiť základné platy starostov a primátorov. Vo štvrtok ich tiež čaká pravidelná Hodina otázok. Premiér Peter Pellegrini, ktorému patrí prvých 15 minút, má odpovedať na otázky o krokoch na integráciu Rómov, o výsledkoch rokovania slovenskej a českej vlády a mal by tiež zhodnotiť výjazdové rokovanie kabinetu vo Svidníku. Otázky mu položili jeho spolustraníci zo Smeru-SD. Po Hodine otázok a interpeláciách by malo zasadať poslanecké grémium a dohodnúť sa, ako bude ďalej pokračovať schôdza. Jej program je už takmer vyčerpaný.