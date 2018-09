Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

21. sep 2018 o 13:35 sme.sk

1. Pri zbieraní húb narazil na „poklad“ v hodnote €60 000: Mushroom picker finds precious helmets from late Bronze Age

2. Pivo na terase alebo dochádzanie do práce po tme? Aj to sú otázky, ktoré súvisia s posúvaním času: Daylight saving time? We need a second referendum

3. Vypočujte si turistický podcast s pohľadmi cudzincov na Slovensko. Spectacular Slovakia #3: Unexpected hiking (Enjoy Bratislava's greenery)

4. Ktorú akciu si vyberiete v najbližších dňoch vy? Top 10 events in Bratislava

5. Vytvorte si jedinečný životopis vďaka slovenskému startupu: Attract a future employer with a digital CV

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



6. Ako motivovať našich zdravotníkov, aby neodchádzali do zahraničia? Slovak healthcare needs thousands of medical workers

7. Traja Američania sa zranili pri veľkom vojenskom cvičení na Záhorí: American tank crashed in Lešť, three soldiers injured

8. Viete, koľko trvá výroba jedného Jaguar Land Roveru Discovery? Jaguar Land Rover will commence production in Nitra in the coming weeks

9. Renáta Hall z iniciatívy To dá rozum: ako ovplyvní spor medzi SAV a ministerstvom školstva prácu vedcov? Institutions can be quickly destroyed, but they are hard to build

10. Prežil teroristický útok v Paríži: Slovensko mi zahojilo rany. He survived the Paris attacks: Slovakia healed me, he says

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.



Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.