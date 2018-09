Richter chce väčšiu kontrolu v domovoch dôchodcov. Pripúšťa, že je bezzubá

Polícia ani úrad pre dohľad škandál v domove Iris stále nevyšetrili.

21. sep 2018 o 19:05 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Dva mesiace po prevalení kauzy domova seniorov Iris, kde sa kuchár dva roky vydával za lekára, ministerstvo práce pripúšťa, že jeho opatrenia, ktoré mali do budúcnosti podobným problémom zabrániť, sú neúčinné.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter (Smer) podľa hovorcu Michala Stušku po prevalení kauzy vyzval županov, aby zintenzívnili kontrolu v sociálnych zariadeniach.

"Ministerstvo postupne posilňuje personálne kapacity zabezpečujúce výkon dohľadu," dodáva Stuška. Sám však pripúšťa, že ministerskí úradníci len kontrolujú zmluvy medzi klientmi domova a jeho prevádzkovateľom či ekonomiku zariadenia.

Priznáva aj to, že takáto kontrola by zrejme podvodného lekára v domove neodhalila. Je to kompetencia župy, tvrdí Stuška.

Zodpovednosť si prehadzujú

Župa má v právomoci iba registráciu poskytovateľa sociálnej služby, oponuje Stuškovi šéfka komunikácie Bratislavského kraja Veronika Beňadiková.