Sólymos: Zálohovanie PET fliaš a plechoviek chcem do konca volebného obdobia

26. sep 2018 o 21:11 Peter Kapitán

Ak Slovensko začne v rámci boja proti odpadu zálohovať obaly na nápoje, týkať sa to bude nielen PET fliaš, ale aj plechoviek. Predbežné odhady ministerstva životného prostredia hovoria o tom, že výška zálohy za PET fľašu by mala byť 12 centov a za plechovku 10.

Okrem toho minister životného prostredia László Sólymos v rozhovore opisuje, ako chce ministerstvo bojovať proti skládkovaniu a čo pripravuje v súvislosti s masívnym výrubom lesov v národných parkoch.

Bojujete proti odpadu, zvyšujete poplatky za skládkovanie. Základom však je zabrániť tomu, aby odpad vznikol. Ako sa pozeráte na to, keď v obchode vidíte napríklad banány zabalené v igelite?

"Niekedy je to množstvo zbytočného odpadu čistá katastrofa, no len veľmi ťažko sa zakazuje zákonom. Minule som si potreboval kúpiť malú plochú baterku. Bola zabalená v obrovskom obale z papiera a plastu.

Z jednej malej veci vznikne toľko odpadu, namiesto toho, aby ho výrobca vyprodukoval čo najmenej. Je to aj otázka, do akej miery je uvedomelý občan, či si bude zbytočné obaly kupovať, alebo nie."

Od začiatku roka sú spoplatnené igelitky. Vidíte už výsledky tohto opatrenia?

„Nemáme zatiaľ presné čísla, ale od obchodníkov a reťazcov máme informácie, že ich spotreba klesá. Niektoré reťazce dokonca uvažujú o tom, že ľahké plastové tašky zrušia úplne."

Prichádza do úvahy aj spoplatnenie mikroténových vreciek?

"Tie sú potrebné z hygienických dôvodov. Myslím si, že ďalší krok v boji proti tomuto druhu odpadu bude, že sa igelitové tašky celkovo zakážu. Takéto zmeny však nemôžete robiť šokovo."

V auguste vláda schválila návrh na zvyšovanie poplatkov za skládkovanie. Máte podporu aj v parlamente?

„Okrem niekoľkých výhrad som nezaregistroval zásadné odmietavé postoje. Ja osobne by som bol pri výške poplatkov ešte ambicióznejší. Museli sme však nájsť kompromis, ktorý odštartuje určitý trend a zároveň získa v parlamente podporu. Zatiaľ to v parlamente prešlo cez prvé čítanie."

Je zvyšovanie poplatkov za skládkovanie potrebné?

„Vo výške poplatkov za ukladanie odpadu na skládky sme na chvoste EÚ. Skládkovanie sa u nás oplatí takmer najviac z celej Únie. Problém je, že sme sa k zvyšovaniu skládkovného neodhodlali o pár rokov skôr. Napríklad v Česku chystajú druhú etapu zvyšovania poplatkov, pričom my sa týmto dostaneme len na ich dnešnú úroveň."

Obce však môžu zvýšené náklady na odpad kompenzovať z iných peňazí, aby nemuseli ľuďom dvíhať poplatky za odvoz odpadu. Nedá sa obciam prikázať, aby zaviedli systém, ako napríklad v Palárikove, kde sa za odpad neplatí paušálne, ale platí sa za každú jednu nádobu so zmesovým odpadom?

„Obce si môžu vybrať, akou cestou pôjdu. Ak niečo funguje v Palárikove, nemusí to fungovať inde. Každá obec si môže vytvoriť systém nakladania s odpadom podľa seba. V parlamente máme zákon, ktorým chceme stanoviť ciele pri triedenom zbere pre jednotlivé regióny.

Teda povieme, že v tomto regióne musí byť vytriedený takýto objem odpadu. Zároveň motivujeme aj výrobcov, aby sa správali zodpovedne. Pretože je práve na nich, aby sa postarali o odpad, ktorý vytvárajú."

Rátate aj so sankciami, ak regióny tieto ciele plniť nebudú?

„Samozrejme. Sankcií je dosť, druhá stránka veci je ich vymožiteľnosť. To je veľký a problematický okruh. Jednou z mojich dôležitých úloh do konca volebného obdobia je, aby sa na Slovensku nevyplácalo obchádzať environmentálne predpisy. Pretože ak niekto dnes svoje povinnosti nesplní, pokuta je taká nízka, že sa mu to vyplatí."

Takmer polovicu zmesového odpadu tvorí biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Najúčinnejšie sa proti tomu bojuje kompostovaním, no na veľkých sídliskách a v mestách také niečo nie je možné. Prečo?

„Opatrenia robíme najskôr tam, kde budú najefektívnejšie. Na sídlisku v 12-poschodovom paneláku nevznikne toľko biologicky rozložiteľného odpadu ako v rodinnom dome s veľkou záhradou.

K rodinným domom sme už zaviedli povinnosť dať hnedé nádoby na zelený odpad. Pre obce sme vypísali výzvu na nákup kompostérov za 20 miliónov eur. Žiadostí prišlo za 35 miliónov, tak sme zvýšili peniaze, aby sme vyhoveli takmer všetkým požiadavkám."

Nebola by riešením aj výstavba nových spaľovní odpadu?

„Je to možnosť, no keď sa o spaľovni niekde začne hovoriť, zdvihne sa ohromný odpor miestnych. Na posudzovanie bolo predložených množstvo projektov na spaľovne, no vždy narazili na ľudí, pretože to v nich evokuje niečo zlé.

Dnes pritom moderné technológie umožňujú napríklad energetické zhodnotenie odpadu s minimálnou záťažou pre okolie. Miera recyklácie síce stále rastie a snažíme sa predchádzať vzniku odpadu. Ale bez moderných spaľovní bude nakladanie s odpadom čoskoro viac a viac nákladné."

V máji začali vaši analytici zisťovať, koľko by stálo zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Už to viete?