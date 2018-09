SaS chce reálny hlas pre opozíciu pri voľbe ústavných sudcov

Minister Gál má záujem o sprísnenie kritérií, SaS s viacerými návrhmi súhlasí.

25. sep 2018 o 11:29 TASR

BRATISLAVA. Ústavní sudcovia by sa mali voliť verejnou voľbou a priebežne - každé tri roky troch, každý poslanec by mal mať iba jeden hlas na každých troch kandidátov, počet ústavných sudcov by sa mal zvýšiť z 13 na 15 a prezident SR by mal mať aj naďalej pri výbere sudcov Ústavného súdu SR slovo.

SaS súhlasí s viacerými návrhmi Gála

To sú návrhy opozičnej SaS, ktoré plánuje predložiť k zmenám pravidiel výberu ústavných sudcov. S viacerými návrhmi ministra spravodlivosti Gábora Gála SaS súhlasí.

"Každé tri roky sa budú voliť traja ústavní sudcovia s mandátom na dvanásť rokov, a to vždy verejnou voľbou a inak v súlade s pravidlami nastavenými koaličným návrhom predstaveným ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom," uviedli predseda SaS Richard Sulík a poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik.

Reálny hlas pre opozíciu

Jeden hlas na každých troch kandidátov by mal podľa SaS zabezpečiť, že na personálnom kreovaní Ústavného súdu sa bude reálne podieľať aj opozícia.

"Navrhneme plynulý prechod súčasnej voľby ústavných sudcov na nový systém a riešenie situácií, keď je potrebná opätovná voľba odmietnutého kandidáta alebo nahradzujúceho sudcu," dopĺňa SaS.

Tiež chcú, aby Národná rada neponúkala prezidentovi SR na pozíciu jedného ústavného sudcu dvoch kandidátov, ale iba jedného.

"A to v súlade s pravidlami nastavenými koaličným návrhom predstaveným ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom," uviedla SaS, ktorá považuje Ústavný súd SR za kľúčovú inštitúciu demokratickej spoločnosti.

Kvalita práce Ústavného súdu podľa SaS závisí od kvality ústavných sudcov.

Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného SR sú v druhom čítaní. Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať.

Gál má záujem o sprísnenie kritérií

Minister spravodlivosti Gábor Gál uviedol, že bude naďalej presadzovať svoj návrh na zmenu voľby ústavných sudcov.

Považuje ho za najvhodnejší kompromis a najlepší variant, ktorý sprísni kritériá voľby a zároveň pri nej posilní aj kompetencie prezidenta.

Podľa Gálovho návrhu majú byť predpoklady na výkon funkcie ústavného sudcu definované iba v Ústave SR.

Návrh hovorí o minimálnom veku 45 rokov, bezúhonnosti, 15-ročnej právnickej praxi. Od kandidáta sa má vyžadovať, aby bol uznávaná osobnosť v oblasti práva a doterajším životom aby dával záruku, že bude rozhodovať nezaujato, nestranne a čestne.

Má sa tiež zvýšiť kvórum pre voľbu kandidáta z doterajšej väčšiny prítomných poslancov na väčšinu všetkých poslancov.

Novela Ústavy SR má riešiť aj otázku odchodu sudcov do dôchodku, keď zavedie zánik funkcie sudcu všeobecného súdu pri dosiahnutí vekovej hranice 70 rokov.

Na zmenu ústavy treba aspoň 90 hlasov poslancov, teda ústavnú väčšinu. Koalícia tak bude potrebovať aj hlasy opozície. Diskusie sa uskutočnia aj najbližší mesiac, o zmenách by mal parlament rozhodovať na októbrovej schôdzi.

Smer-SD avizoval návrh, ktorým by chcel ministrom navrhnuté zmeny ešte upraviť.

Spomínal možnosť, že by parlament volil priamo ústavných sudcov ústavnou väčšinou (90 hlasov), a nie kandidátov ako v súčasnosti.

Podľa aktuálnych pravidiel parlament volí kandidátov, predkladá ich prezidentovi SR a ten z nich menuje tých, ktorých vyberie.

Predseda Mosta-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár už povedal, že v klube Mosta-Híd takýto návrh neprejde. Problém s návrhom Smeru-SD má aj opozícia a prezident Andrej Kiska.