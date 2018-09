Kiska nesúhlasí s Trumpovou myšlienkou America First

Prezident sa v New Yorku stretol aj s ukrajinským prezidentom Porošenkom.

25. sep 2018 o 22:32 TASR

NEW YORK. Slovenský prezident Andrej Kiska nesúhlasí so všetkými myšlienkami, ktoré odzneli v utorkovom prejave amerického prezidenta Donalda Trumpa na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) v New Yorku.

Ako poukázal, so známym heslom šéfa Bieleho domu "America First" sa nestotožňuje, keďže napríklad postavenie Slovenska posilňuje práve členstvo v Európskej únii.

"Aj tento rok to bol prejav, ktorý si vyžaduje veľmi hlbokú analýzu, pretože zaznelo veľa posolstiev. V jednom, s ktorým nemôžem súhlasiť s prezidentom Trumpom, je taký ten národný egoizmus - America First. My, Slovensko, ako veľmi úspešná krajina, vidíme, že sme veľmi úspešní vďaka tomu, že sme súčasťou EÚ. Jednotný trh nám vytvára obrovské možnosti rastu, a tomu vďačíme za veľa, a preto hovoriť dnes o národnom egoizme ja osobne nepokladám za správne," zhodnotil Kiska.

Z prejavu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa zaujali slovenskú hlavu štátu najmä problematika klimatických zmien a otepľovania, ako aj dopad umelej inteligencie a moderných technológii na prácu ľudí.

"Mnoho profesií za niekoľko desiatok rokov nebude existovať vďaka umelej inteligencii, moderným technológiám a už dnes musíme veľmi intenzívne uvažovať o tom, ako preškoliť ľudí, ako ich trénovať, ako ich pripraviť na nové výzvy, ktoré moderné technológie prinesú," skonštatoval.

Rokovali aj o Ukrajine

Kiska sa v utorok v New Yorku stretol aj s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.

"Rád som si vypočul, že Ukrajine sa ekonomicky darí lepšie, že rastie vzájomný obchod so Slovenskom a že bezpečnostná situácia je stále zložitá, ale momentálne nepatrí toto obdobie medzi tie najhoršie, ktoré boli v poslednom čase. Od budúceho roku budeme predsedať OBSE a minister Lajčák už sľúbil, že bude veľmi aktívne uvažovať o tom, ako OBSE môže pomôcť riešiť situáciu vo východnej časti Ukrajiny," zhrnul Kiska.

O situácii na Ukrajine rokoval v utorok v New Yorku aj šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák s ministrami zahraničných vecí Rakúska Karin Kneisslovou, Talianska Enzom Moaverom Milanesim, ako aj s generálnym tajomníkom OBSE Thomasom Gremingerom. Okrem iného prebrali úlohu osobitnej monitorovacej misie OBSE vo východnej časti krajiny i slovenské predsedníctvo.

"Slovensko sa zodpovedne pripravuje na túto náročnú úlohu, pričom chceme stavať na dosiahnutých výsledkoch súčasného talianskeho a predchádzajúceho rakúskeho predsedníctva," zdôraznil Lajčák. Slovensko predsedníctvo v OBSE prevezme od Talianska od januára 2019.

Zameria sa na zodpovednosť lídrov

Pracovný program prezidenta Kisku pokračuje v stredu jeho vystúpením v OSN. Už avizoval, že v prejave sa zameria na zodpovednosť lídrov krajín, ako aj potrebu spájania sa v snahe riešiť globálne problémy.

"V prvom rade treba dodržiavať pravidlá a princípy, ktoré si OSN pri svojom vzniku nastavila," povedal. Ako poznamenal, ak by sa dodržiavali, mnohým konfliktom vo svete by sa bolo možné vyhnúť.

Po prejave bude Kiska ešte rokovať s generálnym tajomníkom OSN Guterresom a následne odletí do Chicaga.

Stretne sa tam s krajanmi, navštívi aj Chicagskú univerzitu a Benediktínsku univerzitu. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky položí prezident veniec k pamätníku T. G. Masaryka.