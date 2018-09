Prezident Kiska sa stretol s generálnym tajomníkom OSN a ocenil jeho prejav

Kiska odletel do Chicaga, kde bude pokračovať vo svojej pracovnej ceste v USA.

27. sep 2018 o 7:24 TASR

NEW YORK, CHICAGO. Slovenský prezident Andrej Kiska ocenil prejav generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN) Antónia Guterresa na aktuálnom 73. zasadnutí Valného zhromaždenia.

Urobil tak na vzájomnom stretnutí po jeho stredajšom (26.9.) vystúpení v OSN.

"Ocenil som jeho vystúpenie, ktoré mal, a to zvlášť body, kde hovoril o klimatických zmenách, ale aj o tom, ako je dôležité myslieť na nové technológie, na to, čo to zmení s pracovnými možnosťami našich ľudí," priblížil.

Kiska sa v stredu stretol aj s gruzínskym prezidentom Giorgim Margvelašvilim. "Diskutovali sme o aktuálnej situácii, ako sa Gruzínsku darí a bilaterálnej spolupráci," ozrejmil.

Išlo o jeho druhé stretnutie na prezidentskej úrovni v USA. V utorok rokoval s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.

Po vystúpení v OSN odletel Kiska do Chicaga, kde bude pokračovať vo svojej pracovnej ceste v USA. Navštívi Chicagskú univerzitu, Benediktínsku univerzitu a stretne sa s krajanmi.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky položí prezident veniec k pamätníku T. G. Masaryka.

"Teším sa, že idem na univerzitu, kde pred 100 rokmi prednášal Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryka vtedy čakalo na železničnej stanici viac ako 140.000 ľudí a všetci boli nadšení, že je tu možnosť, že vznikne Československo, že je všetko pripravené preto, aby vznikla nová krajina," zhrnul.